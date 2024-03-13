Как сделать своими руками домашний тоник: 8 натуральных средств для здоровой и сияющей кожи

Использование тоника является важной частью ухода за кожей. К сожалению, средства собственного приготовления остаются недооцененными, хотя прекрасно справляются со своей задачей. Они помогают удалить остатки мыла, излишки жира, макияж, а также нормализуют уровень pH и сужают поры.

Кроме этого домашние тоники насыщают кожу витаминами и сохраняют ее увлажненной. Вот 8 натуральных средств для сияющей кожи.

С розовой водой

Тоник с розовой водой улучшает состояние кожи, успокаивает ее, поддерживает увлажненной. Он не только заставляет вас чувствовать комфортно, но и источает чудесный аромат.

Чтобы сделать этот тоник, потребуются следующие шаги:

Положить в подходящую емкость 7-8 лепестков роз и вылить стакан воды. Дать покипеть 5 -10 минут под крышкой. Как только отвар остынет, перелить его в пульверизатор и использовать.

С гамамелисом

Домашний тоник с гамамелисом обладает великолепными свойствами по уходу за кожей. Он действует как подтяжка, помогает успокоить кожу, предотвращает раздражение, прыщи, отеки.

Как приготовить:

Положить четыре столовые ложки гамамелиса без спирта в пульверизатор. Добавить в эту же емкость две ложки алоэ вера и несколько капель эфирных масел. Хорошо перемешайте ингредиенты. Наносить ватными дисками на кожу. Остатки хранить в холодильнике для последующего использования.

С маслом ладана

Эфирное масло ладана известно своими противовоспалительными свойствами – оно сохраняет кожу упругой и сияющей. Добавление апельсиновой, лавандовой, розовой и розмариновой воды помогает очистить и освежить кожу.

Вот как его приготовить:

Вылить 90 мл дистиллированной воды в пульверизатор вместе с одной чайной ложкой глицерина. Добавить 6-7 капель масла ладана. Смешать ингредиенты. Наносить средство на ночь после очищения кожи, чтобы проснуться с сияющим лицом.

Из листьев зеленого чая

Известно, что листья зеленого чая помогают улучшить цвет лица. Они наполнены антиоксидантами, которые удерживают влагу и удаляют излишки жира с кожи.

Как приготовить:

В емкость положить 2-3 пакетика зеленого чая. Влить стакан воды и на среднем огне довести до кипения. Через 10-15 минут выключить плиту и дайте средству остыть. Перелить смесь в пульверизатор. После очищения лица использовать тоник. Нанести непосредственно на ватный диск и аккуратно похлопать по коже.

С эфирными маслами

Самодельный тоник с эфирными маслами обладает множеством полезных свойств. Масло чайного дерева помогает предотвратить появление прыщей. Однако следует иметь в виду, что это чрезвычайно сильное средство, которое может вызвать жжение или покалывание на раздраженных участках чувствительной кожи. Если кожа нежная, можно использовать другие эфирные масла, такие как лавандовое, ромашковое, сандаловое и другие.

Как приготовить тоник:

Положить 1 столовую ложку гамамелиса во флакон для опрыскивания и половину столовой ложки витамина Е, который помогает предотвратить появление прыщей на коже. Добавить 3-4 капли эфирного масла лаванды или любого другого по своему вкусу. Хорошо перемешать и использовать после очищения кожи.

С витамином С

Домашний тоник с цитрусовыми фруктами – очень полезная для кожи вещь. Витамин С является жизненно важным ингредиентом, так как он освежает и помогает добавить аскорбиновую кислоту в кожу, которая действует как антиоксидант, защищая клетки от свободных радикалов. Он также способствует заживлению ран.

Вот как приготовить этот продукт в домашних условиях:

Обязательно использовать органические фрукты, чтобы избежать пестицидов. Взять цедру чисто вымытого апельсина или лайма и столовую ложку безалкогольного гамамелиса. Залить одним стаканом кипятка. С помощью ситечка процедить ингредиенты, перелив во флакон для распыления, и использовать только после очищения лица.

Из листьев нима

Листья нима обладают антибактериальными свойствами, поэтому они помогают избавиться от зуда и покраснения. Они также предотвращают появление высыпаний и уменьшают излишки кожного сала.

Для приготовления идеального тоника потребуется:

Положить 6-10 листьев нима в чашку с водой и кипятить в течение получаса. Спустя это время дать смеси остыть. Процедить жидкость, перелить в пульверизатор и поставить в холодильник. Остудить его перед использованием.

Из яблочного сидра

Сохраните свою молодость можно с лучшим домашним тоником из сидра. Этот ингредиент обладает отшелушивающим действием и придает коже более яркий и ровный тон. Яблочный сидр вместе с ароматной травой и медом помогает успокоить кожу и бороться с бактериями, не изменяя при этом уровень pH.

Как приготовить:

Положить чайный пакетик (лучше взять ромашковый) в емкость с кипящей водой. Добавить столовую ложку меда и яблочного уксуса. Процедить и перелить во флакон для распыления. Средство готово к использованию.

Домашний тоник не содержит химикатов. Существует множество рецептов, которые можно использовать в соответствии со своими потребностями.