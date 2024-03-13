Мнение: Почему социализм не может решить проблему грязных сортиров

Читатели пишут, что школа намеренно готовит простых людей для простых работ, чтобы не создать ненароком переизбыток начальства. Цитирую:

Вот, научила школа всех — кого бизнесом успешно заниматься, кого высокодоходным ремёслам, кого карьеру управленца строить. Они отгуляли выпускной и вышли в мир. Теперь вопрос: кто из них пойдёт на стройку? Кто пойдёт на завод, на фабрику? Кто — на трактор и комбайн в поле? А полы мыть, мусор вывозить? Все мотивированы только на успешный успех. А грязной работой кто-то должен заниматься. Вот поэтому-то школа и не собирается учить детей самостоятельности в зарабатывали денег.

Идея не новая. Ещё Олдос Хаксли в романе «О дивный новый мир» предлагал практическое решение проблемы. Кратко перескажу первые страницы этой классической книги.

Дети в благоустроенном мире Хаксли рождаются в специальных инкубаторах. Ещё до рождения всех делят на пять сортов — альфы, беты, гаммы, дельты и эпсилоны. (На всякий случай: сейчас модно рассуждать про этологию, где тоже есть альфы и беты, но у Хаксли совершенно другая классификация).

Альфы у Хаксли — нормальные, здоровые, всесторонне развитые и физически крепкие дети. Их хорошо воспитывают и учат во отличных школах, чтобы позже они стали начальниками, учёными, инженерами и так далее. Альф на планете относительно немного.

Беты — ребята поглупее, исполнители. Ещё в пробирке их травят спиртом и прочими токсинами, так что у них ниже интеллект, ниже рост. Из бет получаются, допустим, лаборанты.

Гаммы и дельты, соответственно, ещё хилее и глупее: в пробирках их травят сильнее, а при воспитании прививают, например, отвращение к книгам. Их отправляют работать на заводские конвейеры, например, а в качестве награды за труд выдают им после каждой смены лёгкие наркотики.

Эпсилоны — низшая каста — имеют уже умеренную умственную отсталость. Хаксли оставил для них совсем простые работы: лифтёров, дворников, погонщиков гусей.

Логика понятна: нельзя делать из всех альф, так как они сначала устроят жёсткую драку за власть, а потом кому-то всё равно придётся встать за заводской конвейер, и этот несостоявшийся физик или директор будет там несчастен. Скажу больше: проблема не притянута за уши, это так называемое «перепроизводство элит», от которого страдал поздний СССР, и от которого прямо сейчас готовы вспыхнуть гражданской войной США.

Забавный момент, однако, заключается в том, что дефицит низкоквалифицированных кадров для чистки сортиров наблюдается только при социализме. Напомню, в соцстранах сортиры всегда грязные. При этом даже писатели-фантасты и бородатые идеологи решить эту проблему не могут, так как любое решение сводится или к наивно-жульническому «сортиры будут чистить роботы», или к кошмарам-антиутопиям, в которых для чистки сортиров выводят особую породу полулюдей. Большая часть проповедников коммунизма-социализма проблему грязных сортиров стыдливо избегает, предпочитая писать про яблони на Марсе или подводные города.

Ну, серьёзно, вообразите себе классический коммунизм: «от каждого по способностям — каждому по потребностям». Понятно же, что людей, способных рисовать картины или писать стихи, будут полчища, а сортиры чистить никто не захочет. Вот и будут при коммунизме художники с поэтами надевать перед посещением сортира высокие сапоги, чтобы не замочить ног, пробираясь через стоящие по щиколотку нечистоты. Цитирую знаменитый фрагмент из книги Ольги Муравьёвой, «Как воспитывали русского дворянина»:

В конце 1940-х годов на одной из постоянных баз геологических экспедиций был исключительно грязный общественный туалет. Но, разумеется, не это, привычное для всех, обстоятельство привлекало всеобщее внимание, а то, что на базу в составе одной из экспедиций, должен был приехать потомок древнего княжеского рода. «Мы-то, ладно, потерпим, — шутили геологи, — но что будет делать Его светлость?». «Его светлость», приехав, сделал то, что многих обескуражило: спокойно взял ведро с водой, швабру и аккуратно вымыл загаженную уборную…

Это и был поступок истинного аристократа, твердо знающего, что убирать грязь — не стыдно, стыдно жить в грязи.”

Как видите, классика жанра. При социализме все хотят быть геологами, а чистить сортиры не хочет никто.

При бездуховном капитализме (забавное ругательство из уст материалистов) сортиры чистить тоже никто не хочет, однако всё же проблема решается элементарно. Нет желающих чистить сортиры за 5 долларов в час? Будем платить 7 долларов в час. Нет желающих чистить за 7 долларов в час? Окей, заплатим 10 долларов в час. Поэты недовольны, так как им-то за дурные стихи с «глубоким смыслом» никто не платит? Пусть идут в уборщики, там деньги есть.

Как итог, при капитализме общество получает чистые сортиры, вовремя убранную с полей картошку и полный набор скучной инфраструктуры для учёных, включая быструю доставку радиодеталей и реактивов прямо к двери. Как это сказывается на комфорте жизни и на скорости развития технологий, пояснять излишне.

Если посмотреть с высоты птичьего полёта, то дефицит чистильщиков сортиров при социализме произрастает вот из чего.

Социализм — это классовое общество, в котором уборщицам платят оскорбительно мало, так как они относятся к самому низшему классу и, следовательно, не имеют права на хорошую зарплату. Вот потенциальные уборщицы и идут, допустим, в поварихи или санитарки, так как это более уважаемые работы, и так как там при социализме можно извлекать дополнительные доходы из должности.

Противоречие в рамках социализма не решается. Даже если опуститься до уровня военного коммунизма, чтобы народ от голода был уже на любую работу согласен, проблема решена не будет, так как нищета и порядок несовместимы.

Добавлю напоследок немного цифр. При Брежневе в Москве было около 200 общественных уборных. Сейчас в Москве только торговых центров больше двухсот, а дополнительно к ним работают более 10 тысяч кафе и ресторанов. Счёт на табло: в городе, в котором социализм едва справлялся с обслуживанием 200 уборных, капитализм содержит в идеальном порядке 10 тысяч. А всего-то надо было: перестать считать людей за говорящий скот, которому надо спускать сверху тарифные сетки, указывая, кто какой зарплаты достоин.