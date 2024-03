Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Внедрение”

Операция «Внедрение»

Сайт WikiLeaks раскрывает механизм создания оппозиционных лидеров

Предлагаем вниманию читателей перевод подкаста "WikiLeaks раскрывает, как США финансировали Алексея Навального* и как Вашингтон использует его смерть", размещённого на канале "Новый Атлас" ведущего Брайана Берлетика.

Алексей Навальный изображается в зарубежных СМИ как российский активист, политик и оппозиционный деятель, однако его самая большая группа поддержки на самом деле находилась не на территории России, а в Вашингтоне, округ Колумбия. И поэтому именно западная пресса самым оперативным способом постаралась использовать смерть Навального в целях политического пиарa.

Статья The New York Times от 16 февраля 2024 года: "Смерть Навального усиливает напряжённость в отношениях между США и Россией. Президент Байден обвинил Путина и его головорезов в гибели российского диссидента, и в то же время европейские союзники срочно потребовали гарантий, что Соединённые Штаты не бросят их". Хочется напомнить, что Алексей Навальный был гражданином России, находившимся в российской тюрьме. Какое отношение это имеет к США? Далее в статье говорится, что президент США обвинил лично президента России Владимира Путина в смерти заключённого. Джо Байден использовал это для давления на республиканцев Палаты представителей с требованием одобрить военную помощь Украине в её войне с Россией. То есть смерть Навального предоставила политикам Запада ещё одну возможность демонизировать Россию и попытаться усилить поддержку прокси-войны США против России на территории Украины. И далее в статье: "Нет никаких сомнений, Путин несёт ответственность за смерть Навального", — сообщил господин Байден в телевизионном заявлении из Белого дома. На вопрос, был ли убит господин Навальный, господин Байден ответил: "У Соединённых Штатов нет полного понимания обстоятельств смерти". То есть глава государства даёт достаточно странный ответ: мы не знаем точно, что произошло, но нет сомнений, что смерть Навального стала следствием действий Путина. Мы не знаем, но мы знаем: это сделала Россия.

В случае со смертью Навального США продолжают делать то, что делали всегда. Им некогда расследовать произошедшее, им безразлично, что именно произошло, им не нужны доказательства. Они просто используют смерть российского гражданина как возможность продвигать свою повестку, свои геополитические цели независимо от того, каковы факты и было ли у них вообще время что-то выяснить.

Ещё один интересный фрагмент из СМИ. Газета The Guardian в некрологе Алексею Навальному пишет: "В 2000 году он вступил в Объединённую демократическую партию, известную как "Яблоко", которая отстаивала либеральные и социал-демократические ценности. Навальный получил экономическое образование в финансовом университете и с 2004 по 2007 год занимал должность руководителя аппарата московского отделения "Яблока". Харизматичный оратор, которого привлекла концепция телевизионных дебатов, в 2005 году он основал общественное движение для молодёжи "ДА!". Это русское слово, но оно имеет и английскую расшифровку — Демократическая альтернатива, сокращённо DA".

А вот этот факт уже крайне интересен. Ведь правительство США считает и "Яблоко", и "ДА!" прозападными организациями. Откуда такая информация? Просто Государственный департамент США в своих дипломатических телеграммах неоднократно признавал это. Благодаря WikiLeaks и Джулиану Ассанжу, который медленно умирает в тюрьме Белмарш, мы получили детальную информацию об общественном движении "ДА!". Давайте приведём конкретный документ.

Это дипломатическая телеграмма Госдепа США от ноября 2006 года, которая представляет собой инструкцию для российских политических молодёжных групп. В этом документе есть две части. В части первой говорится о созданном Алексеем Навальным движении "ДА!" — "Демократической альтернативе". В документе указывается, что Мария Гайдар, дочь бывшего премьер-министра Егора Гайдара, участвует в руководстве "ДА!". Она страстно продвигает демократию, но реалистично оценивает препятствия, с которыми сталкивается. Движение "ДА!" сосредоточено на внепартийной деятельности, направленной на повышение уровня политического сознания среди молодёжи. "ДА!" получила финансирование от Национального фонда поддержки демократии — National Endowment for Democracy (NED), который в свою очередь получает финансирование от правительства США.

На самом деле движение "ДА!" никогда не афишировало связи с США, опасаясь быть скомпрометированным в России. В документе, раскрытом WikiLeaks, говорится, что Мария Гайдар общалась с посольством США в Москве и что движение "ДА!" было создано не как конкурент молодёжной организации "Оборона" (тоже получавшей финансирование из США. — Ред.), а как дополнение для расширения демократической базы. Далее по тексту документа: "Люди, которые хотели бы вступить в "Оборону", не захотят вступить в "ДА!" и наоборот, но мы работаем вместе ради общей цели". Это в чистом виде маркетинговая стратегия, которую используют крупные корпорации: если отдельные бренды становятся непопулярными, то корпорация просто создаёт больше брендов и использует различные маркетинговые стратегии, чтобы попытаться привлечь бизнес со всех потенциальных рынков. Так по сути поступило и правительство США, вмешиваясь во внутренние политические дела других стран (в данном случае во внутренние дела России. — Ред.). Американцы используют стратегию для создания множества оппозиционных групп, надеясь привлечь более широкую базу поддержки.

Из документа, опубликованного WikiLeaks: "Мария Гайдар рассказала нам, что "ДА!" была скорее форумом для открытой дискуссии, чем политическим движением. Были организованы дебаты среди людей с противоречивыми точками зрения, также планируется провести в 2007 году летний лагерь для обучения более 2 000 студентов демократическому активизму". И на какие деньги были организованы все эти мероприятия? "ДА!" использует деньги правительства США, которые получает через Национальный фонд поддержки демократии. Таким образом, студентов обучали демократическому активизму для создания политического блока, который де-факто служит интересам США внутри другого суверенного государства — Российской Федерации. Обратите внимание, в документе сказано: "Мария Гайдар получила финансирование от Национального фонда поддержки демократии (NED) и не афиширует свою деятельность". Какие у неё были дела с Демократической альтернативой "ДА!" и Алексеем Навальным, основавшим эту организацию? Как они не скомпрометированы, если правительство США финансирует их организации и их политическую деятельность? Демократия, как я уже много раз говорил раньше, — это процесс самоопределения. Российская демократия — это процесс, в котором русский народ сам определяет свои дела, своё будущее. Если правительство США закачивает деньги во внутриполитические дела России, если они создают политические оппозиционные движения, которые вмешиваются в этот процесс, искажают его, то это уже не демократия, это явное иностранное вмешательство. Опять же, представьте, если бы Россия или Китай делали это в США. Представьте реакцию американских политиков.

Вторая часть документа WikiLeaks — ещё одна дипломатическая телеграмма. Здесь, в самом конце, приводится следующий вывод: "Российская молодёжь политически апатична, потому что они считают, что эти проблемы не затрагивают их или что они не могут повлиять на эти проблемы. Призыв в армию — это единственный вопрос, который, похоже, способен их активизировать. Это те группы, которые привлекают наше внимание". Далее по тексту: "Смелые и откровенные высказывания являются исключением, это те немногие по-настоящему демократические молодёжные группы…" — и когда они говорят "подлинно демократические", то подразумевают лишь те группы, которые служат интересам США и помогают продвигать вмешательство США внутри России. Эти группы "…быстро теряют актуальность благодаря хорошо финансируемым и организованным усилиям правительства, стремящегося избежать цветных революций, таких как "оранжевая" и "революция роз" у соседей".

О чём всё это? О вмешательстве правительства США в дела Украины, когда была организована "оранжевая революция" 2004 года, а также "революция роз" в Грузии. США вмешались в их политические системы, свергли правительства обеих стран, а затем попытались превратить их в оплоты НАТО. Грузия фактически атаковала российские войска в 2008 году, а с 2014 года США планировали сделать то же самое с Украиной, только в гораздо большем масштабе. Откуда нам известно, что правительство США было замешано в эти события? И что следует из того, что мы знаем из дипломатической телеграммы? В документе же признаётся, что правительство США также поддерживает политические оппозиционные группы в России, чтобы сделать то же самое, чтобы свергнуть российское правительство. Но есть ли ещё какие-то доказательства?

Да, они есть в западных СМИ. Например, газета The Guardian в 2004 году писала об американской кампании, стоящей за беспорядками в Киеве. США осуществили и профинансировали успешный госпереворот на Украине в 2004 году ("оранжевая революция", в результате которой к власти пришел Виктор Ющенко. — Ред.). И вот что The Guardian об этом пишет: "Кампания является американским творением, сложным и блестяще задуманным примером западного брендинга и массового маркетинга. Она была использована в четырёх странах за четыре года, чтобы спасти сфальсифицированные выборы и свергнуть сомнительные режимы". При этом The Guardian не разоблачает, а прославляет вмешательство США в дела Восточной Европы: "Финансируемая и организованная правительством США с привлечением американских консультантов, социологов, дипломатов, двух крупных американских партий и американских неправительственных организаций, кампания впервые была использована в Европе в Белграде в 2000 году, чтобы победить Слободана Милошевича в избирательной гонке", — они вмешивались в выборы там в 2000 году. "Ричард Майлз, посол США в Белграде, сыграл ключевую роль, и в прошлом году в качестве посла США в Грузии он повторил этот трюк, обучая Михаила Саакашвили тому, как свергнуть действующего президента. Через 10 месяцев после успеха в Белграде посол США в Минске Майкл Козак, ветеран подобных операций в Центральной Америке, в частности в Никарагуа, организовал почти идентичную кампанию, пытаясь победить белорусского "крепкого орешка" Александра Лукашенко".

Итак, западные СМИ открыто признают, что США подрывали и пытались свергнуть правительства в Беларуси, на Украине, в Грузии, Сербии, а теперь у нас есть телеграммы Госдепартамента США, признающие, что они проделывали тот же самый процесс в самой России. И именно этим занимался Алексей Навальный, он работал по американским сценариям в России. В статье The Guardian говорится об организациях, вовлечённых во всё это: "Национально-демократический институт Демократической партии, Международный республиканский институт Республиканской партии, Госдепартамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) являются основными агентствами, участвующими в этих "народных" кампаниях, а также неправительственная организация Freedom House и Институт "Открытое общество"** миллиардера Джорджа Сороса". Если все деньги поступают от правительства США и смежных организаций, то как оппозиционные кампании могут быть "народными"?

Давайте посмотрим на эти организации. Итак, они говорят о Национальном демократическом институте. На официальном сайте приведена следующая информация: "Наши сторонники: Национальный демократический институт (NDI) выражает особую благодарность Национальному фонду поддержки демократии (NED)**, Агентству США по международному развитию (USAID)** и Госдепартаменту США за их постоянную поддержку". Без сомнения, это правительственные организации США, занимающиеся сменой режима. "Национальный Фонд поддержки демократии (NED), Национальный демократический институт (NDI)***, Международный республиканский институт (IRI)***, Центр международного частного предпринимательства (CIPE) и Центр солидарности приветствуют увеличение финансирования со стороны Конгресса". На сайте также написано, что Национальный фонд поддержки демократии и четыре его основных грантополучателя (вышеперечисленные названия. — Ред.), включая IRI и NDI, являются дочерними компаниями NED, той организации, которая финансировала движение "ДА!" и Алексея Навального.

После кончины Навального не только правительство и президент США попытались использовать его смерть, не только западные СМИ, но и околоправительственные и наднациональные организации. Несколько сотрудников NED опубликовали комментарии на эту тему. Приведу один пример. Атлантический совет**, который, по сути, является аналитическим центром НАТО, финансируемым западными правительствами, корпорациями, включая производителей оружия, 16 февраля 2024 года опубликовал статью "Российское демократическое движение переживёт смерть Навального". Кто это написал? Дилан Майлс-Примаков — старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета и старший менеджер евразийских программ NED. Его текст: "Антикоррупционный активист Алексей Навальный, который, по данным российских властей, умер в тюрьме в возрасте 47 лет, был, безусловно, самым популярным и эффективным лидером оппозиции, бросившим вызов президенту России Владимиру Путину за почти четверть века его правления". Данные многочисленных опросов, проведённых в России, свидетельствуют, что поддержка Алексея Навального была в среднем на уровне 10%, на пике его политической карьеры могла достигать 20% голосов избирателей. Так что это просто откровенная ложь — или они признают, что в России нет популярной проамериканской оппозиции. Далее в статье говорится: "Смерть Навального от рук государства представляет собой огромный удар по российскому демократическому движению…" Но никакого демократического движения в России нет. Есть оппозиция, создаваемая в США. Вот что они имеют в виду, именно этот термин они используют для обозначения движений в России, которые финансируются и управляются извне: "…Но это движение всегда было гораздо больше, чем просто один человек, и будет продолжаться и без него… Стратегии и послания, которые Навальный разработал для борьбы с режимом Путина, распространились на разнообразную группу российских сторонников демократии. Это движение доказало свою устойчивость и способность адаптироваться к более чем десятилетию всё более ужесточающихся репрессий…" В статье прямо говорится о том, что Россия пытается устранить политическое вмешательство США в пределах своих суверенных границ.

"Мученичество — чрезвычайно мощный политический нарратив, и эта жестокая трагедия, вероятно, заставит многих других россиян приложить ещё больше усилий к борьбе за свободу", — таким образом, политики США открыто пытаются превратить Навального в мученика, чтобы продвигать свою политическую программу, подорвать и в конечном итоге попытаться свергнуть политический порядок в России, который отказывается подчиняться так называемому международному порядку под руководством США.

Возможно, покажется интересным и ещё один факт. Нынешним главой NED является Деймон Уилсон. Он также пришёл из Атлантического совета. Таким образом, вы можете видеть, как аналитический центр Атлантического совета среди прочего продвигает политику США — НАТО в отношении России. Люди из Атлантического совета, а также из многих других аналитических центров в государственных и частных внешнеполитических кругах переходят в NED, где фактически реализуют эту политику на местах или посредством финансирования через доверенных лиц.

Что они делают? Они вложили огромные суммы денег и много времени в Навального и его сеть, а окупаемость инвестиций, мягко говоря, разочаровала. Теперь он мёртв, теперь они пытаются понять, какую прибыль они могут получить, воспользовавшись его смертью. Мне кажется сейчас очевидным, что сам Алексей Навальный не представлял никакой угрозы для России. Но он был частью крупной международной сети, реализующей интересы США. Сценарий его деятельности просто разрабатывался извне с учётом конечных целей по свержению легитимного правительства в России. Алексей Навальный был не единственным участником этой сети. После его смерти многие будут с нетерпением стремиться занять его место. Мы также должны помнить, что США поступают так не только с Россией и странами вдоль её границ. США делают то же самое по всему миру. Например, они используют похожую стратегию, пытаясь окружить Китай установленными США управляемыми режимами, которые иррационально враждебны по отношению к Китаю и превращаются в таран против КНР. Мы должны понимать, что США не просто проецируют силу по всему миру в военном отношении, но у них есть очень хорошо отточенная массивная сеть политического вмешательства, сосредоточенная вокруг таких организаций, как NED. Они создают группы политической оппозиции внутри целевых стран. Они выстраивают вокруг себя целую сеть — не только политическую оппозиционную партию и лидеров, но и СМИ, юридические, избирательные организации. Они пытаются создать внутри государства новое, враждебное государство с другой инфраструктурой, работающей на американские интересы.

