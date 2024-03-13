 

Мнение: О тик-ток войсках Украины… Фееричный фейл, не так ли?

13.03.2024, 20:31, Разное
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А поутру они проснулись… ©

Ах, сколько воплей было вчера про начало «освобождения» России от тирана и деспота. Но рассвет всё расставил по своим местам. И вполне ожидаемо из «перемоги» получилась «зрада». Причём полнейшая. Оказывается, украинским воякам вообще не удалось даже зайти на территорию России!

И это, скрипя зубами, вынуждены признавать даже ципсошники.

Выпестованные и натренированные ГУР МОУ «прокси» наделали фейковых видео заранее. Но так и не смогли пробиться через российские кордоны, получив по зубам от 18-летних российских десантников-срочников, дислоцированных в приграничье.

Теперь главу ГУР МОУ Кирилла Буданова нынешний президент Владимир Зеленский точно повесит повысит в должности?

Ну и какой нормальный человек после такого эпик фейла поверит Киеву?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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