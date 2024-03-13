В Тюмени зафиксирован ажиотажный спрос на покупку новых автомобилей Solaris

13 марта «Автомобильный завод АГР» начал производить отгрузки дилерам машин нового бренда Solaris. В Тюмень их привезут в течение недели, но покупатели уже бронируют машины и вносят предоплату, рассказали в компании «Восток Моторс».

Продавцы отмечают ажиотажный спрос на бронирование. В компании пояснили, что есть список доступных автомобилей, где покупатели могут выбрать, оставить предоплату, и получить машину сразу после поступления.

Модели Solaris будут доступны в топовых комплектациях от 2,15 до 2,4 млн рублей. Solaris HS – это пятиместный седан с габаритами 4405×1729×1469 мм, оснащенный 1,4-литровым атмосферным бензиновым двигателем на 100 л.с. или 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с.