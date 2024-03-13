Мнение: В Прибалтике репрессии и экономический спад

1. Из-за прокси-войны США с Россией страдают не только крупные страны Евросоюза, но и прибалтийские лимитрофы. Они пытаются смягчить удар, помогая России обходить санкции, но всё же их экономики уже в рецессии (ссылка 1, ссылка 2):



В Эстонии – экономический спад.

По данным Департамента статистики Эстонии, в четвертом квартале прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 2,7 процента в годовом исчислении. В целом в прошлом году экономика упала на три процента. Большая часть спада произошла из-за быстрого роста цен, который, к сожалению, продолжается до сих пор, сообщает Rus.Postimees.

По мнению экспертов, спад в эстонской экономике и рост цен в республике вызваны сворачиванием торгово-экономических отношений с Россией.

ВВП Латвии по итогам 2023-го года снизился.

Центральное статистическое управление Латвии опубликовало уточненные данные о внутреннем валовом продукте за 2023 год: по сравнению с 2022-м — спад.

ВВП Латвии в 2023-м уменьшился на 0,3 процента. Добавленная стоимость производящих отраслей снизилась на 1,4%, сообщило ЦСУ.

В частности, объем отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства снизился на 8,1%, а обрабатывающей промышленности — на 5,2%. Сокращение произошло в 15 из 22 промышленных подотраслей, в том числе в крупнейшей — в производстве древесины и изделий из нее (на 8,4%), а также готовых металлоизделий (6,2%), неметаллических минеральных изделий (т. е. в основном стройматериалов — на 16,8%), мебели (20,8%).

Как отмечают эксперты, снижения ВВП Латвии является следствием в том числе сворачивания латвийско-российских экономических отношений.

Такой же спад на 0,3% зафиксирован в 2023 году и в Литве (ссылка). Полагаю, что ситуация в прибалтийских экономиках может быть значительно хуже. Фактор релокантов, который помогал Прибалтике в 2022-2023, сходит на нет, дальше экономические проблемы будут только нарастать.

2. Литва, – вслед за другими странами из Пояса обиженных, – начала пару дней назад конфискацию машин с российскими номерами (ссылка):



Планы Литвы конфисковывать автомобили с российскими номерами на своей территории связаны с санкциями, утверждает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин:

«Это достаточно старая история, связанная с введением очередного пакета санкций, вернее с интерпретацией этого пакета. История началась в прошлом году, когда Еврокомиссия опубликовала разъяснения о порядке пропуска граждан России и личных вещей, следующих с ними. Отдельным пунктом был оговорен порядок пересечения границы на автомобилях. Там было сказано, что в принципе машины с российскими номерами можно задерживать и даже конфисковывать, потому что, по мнению Еврокомиссии, россияне там пытались якобы их продавать, что является нарушением санкций», — сказал политолог.

По словам Николая Топорнина, некоторые государства ввели запрет не сразу, а через некоторое время, чтобы позволить автовладельцам вернуться домой и избежать конфискации.

«Некоторые страны, в первую очередь сопредельные, имеющие границу с Россией, это Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, некоторые другие, просто ввели запрет на въезд вообще на территорию своих стран через наземные КПП машин с российскими номерами», — добавил он.

«В отношении тех машин, которые уже заехали, они установили шестимесячный переходный период. Они сказали, что в течение шести месяцев те, кто уже заехал, могут находиться на нашей территории, но после того, как истечет этот срок, те машины, которые не были выведены за пределы нашей территории, подлежат конфискации», – Николай Топорнин, политолог.

Таможенная служба Литвы предупредила, что с 11 марта машины с российскими номерами будут конфисковываться. Те, кто управляет таким транспортом, должны либо встать на учет до этой даты, либо покинуть республику. Исключением станет транзит в Калининградскую область. В таком случае автомобиль может находиться в балтийской республике не более 24 часов.

3. К вопросу о том, где больше свободы и уважения к правам человека. В России гражданства не лишают даже иноагентов (по крайней мере, громких случаев подобного рода я не знаю). А вот в Прибалтике лишают гражданства даже за точку зрения (ссылка):

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства страны народную артистку России, балерину Большого театра Илзе Лиепу. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение было принято из-за слов артистки в поддержку России. «Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства за поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и ее союзников», — заявил пресс-атташе литовского президента Ридас Ясуленис.