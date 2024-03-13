Многодетным родителям разрешат голосовать за несовершеннолетних членов семьи

Новая законодательная инициатива позволит родителям, которые имеют трёх и более детей, отдать за своих кандидатов столько голосов, сколько детей находится на их на иждивении.

Сейчас предложение находится на рассмотрении в межведомственной комиссии по вопросам избирательного права, демократии и идеологического единства. В законопроекте инициатива подаётся как «расширение избирательных прав приоритетных категорий населения».

– Предлагаемые изменения понятны и очевидны. Если избиратель – многодетный гражданинин, он отвечает уже не только за себя и голосует не только за себя, – пояснили авторы идеи в ходе ежегодного форума «Народная демократия». – Фактически мы предлагаем дать право голоса тем, кто к своему совершеннолетию выборы может уже и не застать как явление.

Пока что в России к многодетным относятся менее 10% семей, однако новая норма должна простимулировать граждан активнее и плодотворнее вносить свой вклад в решение демографических проблем.

—