 

Российские разработчики представили игру «Заря» про сельского водителя

13.03.2024, 19:25, Разное
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Инди-студия SBSR представила новую игру под названием “Заря” на платформе Steam. Это симулятор водителя в постсоветской деревне, где игрокам предстоит помочь главному герою Василию в возрождении его села. Они будут выполнять разнообразные задачи и изучать истории местных жителей. Разработчики заявили, что игра черпает вдохновение из таких проектов, как MudRunner, Death Stranding и Disco Elysium.

“Заря” предлагает игрокам уникальный сюжетный опыт в атмосфере постсоветской деревни. Они будут доставлять посылки по проселочным дорогам, помогать сельчанам, зарабатывать деньги, коллекционировать автомобильную классику и погружаться в атмосферу родины. Это творение российской команды разработчиков SBSR, созданное с душой и для души.

Команда SBSR, состоящая из трех опытных специалистов в области геймдева, активно общается с фанатами в социальной сети VK, делится обновлениями и новостями о разработке “Зари”. Интерес к игре уже проявили даже японские геймеры, что приятно удивило разработчиков, но основной аудиторией проекта остаются российские игроки.

Пока не раскрыта дата релиза “Зари”, но игра уже доступна на странице магазина Valve, где пользователи могут добавить ее в список желаемых.


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