Мнение: О признаниях словоохотливого дедушки… Совок совком?

Старый Мазай разболтался в сарае… ©

Ну, ладно — ещё не старый, а в самом расцвете мужских достоинств. И не Мазай, а Сами-Знаете-Кто. И не в сарае, а в интервью госагентству РИА «Новости». Но — разболтался. Или проболтался.

Вообще, в последнее время он стал необычайно словоохотлив. Как бы #выборы на носу. Тут всякий автократ тиран и деспот должен соблюдать «правила игры».

Ну вот — соблюл.

Идущий на пятый президентский срок Владимир #Путин неожиданно сообщил, что первоначально в разговоре с тогдашним российским президентом Борисом Ельциным он сам отказался от идеи прийти ему на смену и выдвигаться. От этом нынешний глава государства рассказал в интервью «РИА Новости». По его словам, беседа состоялась 25 лет назад. В

«Это как янки при дворе короля Артура или ещё что-нибудь в этом роде», — сравнил Владимир Путин. По его мнению, Борис Ельцин сделал ему это предложение, когда страна находилась в таком «контексте историческом и экономическом», а также «внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности», что иного ответа быть не могло. «И вот всё вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов». И не потому, что я чего-то испугался, а потому что масштаб задач — он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком. Поэтому я сказал искренне». — пояснил заканчивающий свой четвёртый президентский срок хозяин Кремля.

Он объяснил, что опасался ухудшить ситуацию, и добавил, что если бы мог вернуться в прошлое, ответил бы так же. «Самое главное, в конце концов, он мне тогда ведь что ответил? Сказал: «Ладно, хорошо, хорошо, я понимаю. Мы к этому ещё вернёмся». И мы вернулись несколько раз к этому. В конце концов, он сказал, что «я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю». Ну, ещё кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать — ну, сказал такие позитивные слова», — заявил президент. А по факту, уже через четыре дня после той беседы, 9 августа 1999 года, Борис Ельцин объявил о назначении 46-летнего директора ФСБ России Владимира Путина исполняющим обязанности премьер-министра, а также о том, что видит этого человека новым лидером России. И всё заверте…

Также Владимир #Путин сообщил, что «по просьбам трудящихся» бизнесменов он дал поручение проработать вопрос о введении прогрессивного налогообложения в России. Об этом он тоже заявил в интервью «РИА Новости».

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать», — отметил глава государства. И тут же вдался. Планируется «снизить налоговое бремя» для многодетных семей и некоторых других категорий, сообщил президент. По его мнению, дорогие россияне «совершенно нормально» воспримут переход к системе прогрессивного налогообложения и даже ярые сторонники плоской шкалы с этим согласны. В свою очередь, бизнесмены просят, чтобы власти определились с системой налогообложения, сделав ее стабильной, «вот это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса», добавил Владимир #Путин.

Узнаваемый стиль. Кондовый. Проверенный. Советский. И отказ (демонстративный) от нового назначения, про которого уже всё решено, ибо надо внешне показывать «скромность». И непопулярные решения «по просьбам трудящихся». И непременная борьба с самим собой за мир во всём мире. Всё это — родовые черты советского стиля руководства. Совка, проще говоря. Того, от которого дружно отказались 30+ лет назад. И к которому стремительно вернулись сейчас, вплоть до угрозы атомной войны.

То есть, невозможно вытащить Совок из бывшего советского человека?

Да и его из Совка — не получится?

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