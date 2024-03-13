Всевозможные принты бросаются в глаза, а одежда-оверсайз – это просто смешно: честное мнение мужчин о женской моде

С наступлением весенне-летнего сезона представительницы прекрасного пола, сняв верхнюю одежду, будут вновь щеголять в оригинальных нарядах, стремясь соответствовать последним модным трендам. Не секрет, что они будут украшать себя в том числе и для того, чтобы привлекать внимание мужчин.

Однако существует мнение, что последние далеко не всегда разделяют восхищение дам тем или иным направлением в моде, стилем или фасонами. Многое из того, что нравится женщинам, мужской пол отнюдь не приветствует. Тем самым возникает противоречие, и внешний вид девушек и женщин за счет их одежды может не привлекать, а, наоборот, отталкивать мужчин.

Сотрудницы сайта NLC.RU задумались над этим вопросом и решили прояснить ситуацию, узнав честное мнение мужчин-коллег и друзей. Дамам стало интересно, что именно не нравится представителям сильного пола в женской моде. Вот какие ответы, дающие информацию к размышлению, они получили.

Цветочные рисунки и леопардовый принт

Когда весной и летом девушки и женщины облачаются в веселые наряды из тканей с цветочным рисунком, по их мнению, это выглядит мило и радует глаз. Но вот один из мужчин-сотрудников сайта NLC.RU придерживается совсем другого мнения.

Он сказал: “Всевозможные цветочные узоры убийственны для моих глаз. Наверное, дамы находят их очаровательными, но у меня они вызывают ассоциации с нарядами для бабушек, и это вызывает у меня тоску. В любом случае мне это не нравится. Гораздо больше мне импонируют однотонные вещи, потому что обилие мелких деталей и заставляет глаза напрягаться без надобности. Мы, мужчины, простые существа, нам нравится визуальная простота”. С этим мнением полностью согласился другой коллега.

Отрицательное отношение высказали мужчины и относительно леопардового принта. Как выяснилось, у многих из них он вызывает раздражение. И это при том, что анималистичные рисунки практически никогда не выходят из моды.

Бантики и блеск

Помимо прочего, среди женских вещей и аксессуаров мужчинам не нравятся те, которые вызывают ассоциации с инфантильностью. Например, бантики, все розовое и блестящее, пышные юбки из тюля.

Как выяснилось, некоторых мужчин особенно раздражает блеск. Вот слова одного из них по этому поводу: “По большому счету, меня устраивает все, что носит моя девушка, потому что я практически не обращаю внимания на фасоны ее одежды. Потому что сама она очень красивая и я любуюсь ею, а не ее платьями.

Но единственное, чего я терпеть не могу, это блеск. Все, что блестит, будь то макияж или вещи, обязательно оставляет след повсюду: на моей одежде, на диване, на сиденье автомобиля. Кроме того, что это само себе неприятно, не следует забывать и о том, что это все микропластик, загрязняющий окружающую среду”.

Стиль оверсайз

По мнению еще одного из коллег, стиль оверсайз как таковой должен быть исключен из женского сознания. Он отметил: “Это увлечение большими размерами, которое я наблюдаю в последнее время, ошеломляет меня. Молодые девушки и женщины с прекрасной фигурой выглядят так, будто на них надет мешок. Я не говорю, что нужно постоянно носить обтягивающую одежду, это было бы безвкусно и неудобно, но мне больно видеть, как некоторые дамы специально уродуют себя. Непонятно, зачем они это делают”.

Другой сотрудник поддержал его, сказав: “Возможно, одежда в стиле оверсайз является очень удобной, но честно говоря, представительницы прекрасного пола выглядят в ней просто смешно. Одно дело, если в мешковатых вещах заниматься спортом. Раньше их носили, например, скейтбордисты. Но если ты не выполняешь различные трюки на роликовой доске, то лучше не надевать на себя что-то подобное”.

Неженственные вещи

Еще один мужчина признался, что ему не очень нравится не только одежда оверсайз, но и та, которая похожа на мужскую и, по его мнению, уменьшает женское очарование. Он указал на мешковатые брюки, кроссовки, футболки и толстовки. И ему совсем не хотелось бы, чтобы такие вещи в дамском гардеробе со временем вытеснили элегантные платья и юбки, подчеркивающие красоту представительниц прекрасного пола и привлекающие к ним внимание мужчин.

Другие согласились с ним, подчеркнув, что им нравится созерцать женские формы, тогда как бесформенная одежда их полностью скрывает. При этом они отметили, что даже полная женщина выглядит лучше в юбке или брюках, которые повторяют контуры ее тела, чем в бесформенном топе. А в мешковатые вещи смотрятся плохо на всех девушках и женщинах, они смотрятся в них, как большие капли, которые вот-вот прольются.

Все, что бессмысленно

В целом создается впечатление, что мужчинам не нравятся вещи, которые неоправданно велики и бесформенны. Но кроме того, их смущает еще и непрактичность одежды и ее непонятное предназначение. Вот мнение еще одного представителя сильного пола по этому вопросу: “Я практичный человек, и меня раздражают совершенно бессмысленные вещи в дамском гардеробе.

Например, водолазка без рукавов. Или меховой жилет. Или босоножки, похожие на сапоги. Давайте определимся, для какой погоды они предназначены – для жары или холода? Ведь это очень глупо – утепляться в зной и мерзнуть в мороз”.

Что касается обуви, то одни мужчины недоумевают, как можно весь день ходить на высоченных каблуках, а другим не нравится обувь на плоской подошве, которую они сравнивают с шинами.

В заключение стоит отметить, что мужчинам, высказавшим свое честное мнение о женской моде, трудно отказать в логике.