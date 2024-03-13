Вышло обновление ПО для PlayStation 5 с настройкой яркости подсветки консоли

Компания Sony выпустила обновление программного обеспечения для PlayStation 5 и геймпадов DualSense. Одним из ключевых нововведений является возможность регулировки яркости подсветки консоли. Теперь пользователи могут выбирать один из трех уровней яркости: “Тусклая”, “Средняя” и “Яркая (стандартная)”, хотя полное отключение подсветки недоступно.

Вместе с этим обновлением появилась функция Share Screen, которая позволяет другим игрокам реагировать на контент, воспроизводимый на основном экране, с помощью эмодзи и других символов.

Кроме того, вышло обновление для геймпадов DualSense под номером A-0458. Оно внесло улучшения во встроенные микрофоны и динамики благодаря использованию искусственного интеллекта. Теперь динамики геймпадов стали громче, а шумоподавление в микрофоне более эффективным, что позволяет удалять фоновый шум от нажатий кнопок и звука игры с телевизора.

В целом, эти обновления значительно повышают удобство пользованием PlayStation 5.