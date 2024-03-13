 

Вышло обновление ПО для PlayStation 5 с настройкой яркости подсветки консоли

13.03.2024, 15:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Sony выпустила обновление программного обеспечения для PlayStation 5 и геймпадов DualSense. Одним из ключевых нововведений является возможность регулировки яркости подсветки консоли. Теперь пользователи могут выбирать один из трех уровней яркости: “Тусклая”, “Средняя” и “Яркая (стандартная)”, хотя полное отключение подсветки недоступно.

Вместе с этим обновлением появилась функция Share Screen, которая позволяет другим игрокам реагировать на контент, воспроизводимый на основном экране, с помощью эмодзи и других символов.

Кроме того, вышло обновление для геймпадов DualSense под номером A-0458. Оно внесло улучшения во встроенные микрофоны и динамики благодаря использованию искусственного интеллекта. Теперь динамики геймпадов стали громче, а шумоподавление в микрофоне более эффективным, что позволяет удалять фоновый шум от нажатий кнопок и звука игры с телевизора.

В целом, эти обновления значительно повышают удобство пользованием PlayStation 5.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Бионический протез

13.03 / Мнение: Почему социализм не может решить проблему грязных сортиров

13.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Внедрение”

13.03 / Очень простая, но невероятно симпатичная: подводка для глаз «щенячий взгляд» – как сделать и кому подходит

13.03 / Очень простая, но невероятно симпатичная: подводка для глаз «щенячий взгляд» – как сделать и кому подходит

13.03 / Мнение: Голодающие французы и 217 прививок от ковида

13.03 / Мнение: О тик-ток войсках Украины… Фееричный фейл, не так ли?

13.03 / В Тюмени зафиксирован ажиотажный спрос на покупку новых автомобилей Solaris

13.03 / Мнение: В Прибалтике репрессии и экономический спад

13.03 / Пропавший из публичного пространства Нагиев может стать пятым ведущим премии МУЗ-ТВ 2024

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика