Роскомнадзор включил Discord и Yappy в реестр соцсетей

Роскомнадзор уведомил владельцев Discord и Yappy о том, что их сервисы теперь включены в российский реестр социальных сетей. Также информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Это означает, что согласно требованиям закона “О самоконтроле социальных сетей” от февраля 2021 года, владельцы этих платформ должны сами обнаруживать и блокировать запрещенный контент в России. Они также должны предоставить инструменты в своих интерфейсах для подачи жалоб на противоправные материалы.

Реестр соцсетей ведется Роскомнадзором с 2021 года и включает такие платформы, как “ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Twitter” и другие.

Согласно закону, в реестр попадают ресурсы, где пользователи распространяют информацию через персональные страницы и имеется реклама, ориентированная на российских потребителей. Ежедневная посещаемость таких ресурсов должна составлять более 500 тысяч российских пользователей.

За время существования реестра Роскомнадзор удалил из соцсетей более 300 тысяч материалов, включая контент с детской порнографией, суицидальным и пропагандирующим наркотики содержанием.