 

Беглов за час поймал тонну корюшки на советскую удочку

13.03.2024, 13:33, Разное
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Александр Беглов в ходе еженедельной инспекции установил новый мировой рекорд — всего за часа глава Северной столицы поймал на удочку «Ленинград» 1965 года выпуска больше тонны корюшки.

Как пояснил губернатор Санкт-Петербурга, в детстве он был заядлым рыбаком, однако в последние годы из-за плотного графика был вынужден отказаться от своего хобби.

«Мы уже возвращались после проверки одного из дворов, когда я увидел рыбаков на набережной около Смольного. Разумеется, я не мог пройти мимо и устроил для горожан мастер-класс», — рассказал журналистам Беглов.

Губернатор распорядился безвозмездно передать всю пойманную корюшку петербургским школьникам, которые смогут полакомиться рыбой уже на этой неделе. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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