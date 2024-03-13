 

«Ни дизеля, ни рогов» – первый в Липецке электробус сожгли из-за слухов о том, что он ездит на 5G-излучении

13.03.2024, 11:33, Разное
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Первый в Липецке электробус не проездил и полугода – машину сначала бойкотировали неравнодушные горожане, а затем она сгорела на стоянке.

До этого по городу распространились слухи о том, что такой транспорт приводится в движение 5G-излучением.

Электробус вышел в опытную эксплуатацию ещё в декабре и тогда не вызвал особого удивления. Однако к концу января в соцсетях и по подъездам начали распространять анонимную заметку под заголовком «На электробусе только в ад». Её автор утверждал, что машина ездит именно за счёт вредоносных невидимых лучей.

– Ни дизеля, ни рогов: а как она едет, кто-нибудь задумывался, или мозги уже у всех промыты? Ау, люди, кто-нибудь верит, что там стоит аккумулятор? Аккумуляторы есть в машинах. Далеко на таком аккумуляторе уедешь? А тут целый автобус с людьми, точнее – с подопытными баранами безмозглыми. Билл Гейтс с того света рукоплещет, его дело живёт, – говорится в тексте послания.

К концу февраля экспериментальный транспорт всё чаще ездил полупустым, а в начале марта и вовсе был выведен из эксплуатации и поставлен «под забор» – в отстойник АТП рядом со списанной и разукомплектованной техникой. Тем не менее, кому-то этого показалось мало и 12 марта машина сгорела. Основной версией случившегося назван умышленный поджог.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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