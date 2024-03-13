 

SellCell: iPhone SE 4 сильно обесценится сразу после выхода

13.03.2024, 10:55, Разное
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Аналитическое исследование компании SellCell указывает на возможные проблемы сохранения стоимости у предстоящего iPhone SE 4. По мнению экспертов, это может затруднить его конкуренцию с флагманскими моделями Apple.

Прошлые модели iPhone SE всегда быстрее теряли свою первоначальную стоимость по сравнению с флагманскими смартфонами. Например, iPhone SE 3 потерял 42,6% своей цены всего за месяц после выпуска, в то время как iPhone 13 за тот же период снизился только на 18,7%.

Подобные тенденции указывают на разницу в сохранении стоимости между бюджетными и флагманскими моделями iPhone. Несмотря на слухи о сходстве дизайна между iPhone SE 4 и iPhone 14, новая модель также может столкнуться с быстрым обесцениванием, что может повлиять на решение покупателей.

Ожидается, что iPhone SE 4 будет представлен в 2025 году с крупными обновлениями, такими как отказ от кнопки Home и сканера отпечатка пальцев, а также переходом на USB-C. Эти изменения могут сделать модель более привлекательной, но проблемы с сохранением стоимости все еще останутся актуальными.


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