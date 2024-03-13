WABetaInfo: WhatsApp разрешит закреплять больше трех чатов и менять их порядок

Недавно портал WABetaInfo рассказал о новой функции в WhatsApp: теперь пользователи смогут закреплять до пяти чатов в списке, вместо трех, как ранее.

В последней бета-версии WhatsApp для Android (версия 2.24.6.13) появилась эта возможность. Это позволит пользователям удерживать важные переписки в верхней части списка, предотвращая их потерю среди других бесед. Пользователи смогут также изменять порядок закрепленных чатов по своему усмотрению.

Хотя на данный момент нововведение доступно только для некоторых тестировщиков на Android, оно может быть положительно воспринято общественностью, когда станет доступно для всех. Однако пока нет подтверждения того, что количество закрепленных чатов может быть увеличено еще больше.

Новая функция должна появиться в стабильных версиях WhatsApp на всех платформах, но точная дата этого неизвестна.

Это изменение может быть особенно важным в контексте увеличивающейся конкуренции с другими мессенджерами, такими как Telegram, который недавно объявил о росте числа пользователей в РФ до 85 миллионов в месяц.