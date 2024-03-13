 

WABetaInfo: WhatsApp разрешит закреплять больше трех чатов и менять их порядок

13.03.2024, 9:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно портал WABetaInfo рассказал о новой функции в WhatsApp: теперь пользователи смогут закреплять до пяти чатов в списке, вместо трех, как ранее.

В последней бета-версии WhatsApp для Android (версия 2.24.6.13) появилась эта возможность. Это позволит пользователям удерживать важные переписки в верхней части списка, предотвращая их потерю среди других бесед. Пользователи смогут также изменять порядок закрепленных чатов по своему усмотрению.

Хотя на данный момент нововведение доступно только для некоторых тестировщиков на Android, оно может быть положительно воспринято общественностью, когда станет доступно для всех. Однако пока нет подтверждения того, что количество закрепленных чатов может быть увеличено еще больше.

Новая функция должна появиться в стабильных версиях WhatsApp на всех платформах, но точная дата этого неизвестна.

Это изменение может быть особенно важным в контексте увеличивающейся конкуренции с другими мессенджерами, такими как Telegram, который недавно объявил о росте числа пользователей в РФ до 85 миллионов в месяц.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / GizmoChina: Moto G Power 5G за $299 получил экран на 120 Гц и Dimensity 7020

13.03 / Скандалы: Пьяные деньги

13.03 / Беглов за час поймал тонну корюшки на советскую удочку

13.03 / Скандалы: Взялись за старое

13.03 / Mission Darkness сделала защиту от электромагнитных бурь для машин

13.03 / «Ни дизеля, ни рогов» – первый в Липецке электробус сожгли из-за слухов о том, что он ездит на 5G-излучении

13.03 / Женщина внутри угасла. Почему так сложно стать женственной: о препятствиях на пути к золотому состоянию

13.03 / Apple представил Web Distribution, новый способ загрузки приложений для iPhone

13.03 / SellCell: iPhone SE 4 сильно обесценится сразу после выхода

13.03 / «Польское имя, не читает российских газет» – на НТВ вышел документальный фильм «Даванков – проголосуй и проиграешь»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика