 

«Польское имя, не читает российских газет» – на НТВ вышел документальный фильм «Даванков – проголосуй и проиграешь»

13.03.2024, 9:33, Разное
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На телеканале НТВ вышел двухчасовой фильм-разоблачение, посвящённый заместителю руководителя партии «Новые люди» и кандидату в президенты России Владиславу Даванкову.

Журналисты обвинили политика в «порочащих контактах с иностранными агентами и другими отъявленными русофобами», а также обратили внимание на его связи с недружественной России Польшей.

– Само имя Владислав чуждо русскому человеку – так звали польского короля, который хотел сесть на московский трон. Это не получилось сделать в Смутное время, поэтому сегодня шляхта пытается взять реванш, – объявил автор фильма Захар Прилепин.

В съёмках картины приняли участие ведущие отечественные политологи, эксперты, экономисты и юристы. Один из соратников Даванкова по партийной работе рассказал, что кандидат в президенты принципиально не читает российских газет, предпочитая западные СМИ и анонимные Telegram-каналы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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