 

IEEE: программный алгоритм заставил компьютер работать быстрее в 1,95 раза

13.03.2024, 8:40, Разное
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Американские IT-инженеры из Калифорнийского университета в Риверсайде разработали метод, который позволяет значительно ускорить работу компьютерных систем и снизить энергопотребление, не требуя обновления оборудования. Исследование опубликовано на сайте Института инженеров электротехники и электроники.

Метод основан на процессе, называемом одновременной и гетерогенной многопоточностью, который задействует различные типы процессоров, включая графические, центральные и тензорные для работы технологий искусственного интеллекта.

Тестовая установка включала центральный процессор ARM Cortex-A57, графический процессор Nvidia и тензорный процессор Google Edge. Благодаря применению SHMT выполнение кода ускорилось в 1,95 раза, а потребление энергии сократилось на 51%.

Исследователи отмечают, что укоренившиеся модели программирования обычно используют только наиболее эффективные процессоры для каждой области кода, недостаточно применяя вычислительную мощность гетерогенных компьютеров.

Однако для успешной реализации метода SHMT необходимо решить серьезные проблемы, связанные с разделением вычислительных задач, которые выполняются разными типами процессоров, и их последующим объединением без замедления. Поэтому внедрение этой технологии повсеместно в ближайшем будущем может столкнуться с определенными трудностями.


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