 

Легендарная подземная школа румынских чернокнижников

13.03.2024, 6:09, Разное
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Шоломанча (она же Шоломанс или Схоломанс) – таинственная школа черной магии, обустроенная в пещерах где-то в горах Румынии, как можно дальше от света и людей.

Самое известное имя, связанное с этим местом, это легендарный Влад Цепеш – Дракула. Доподлинно известно, что писатель Брэм Стокер, прежде чем сочинить своего “Дракулу”, тщательно штудировал все румынские мифы и легенды о вампирах, в том числе и истории о Шоломанче.

Дракула, якобы, обучался темным искусствам в этой магической школе и про него ходили слухи, что он являлся могущественным колдуном. Правда в основном слухи эти пошли уже после его смерти, но факт.

Согласно народному фольклору, этой школой чернокнижников управлял сам Дьявол и в школу всегда отбирались для учебы лишь 10 самых сильных и преданных дьяволу учеников, которых подыскивали по всему свету. Их обучали тайнам природы, магическим заклинаниям и “языку животных”, а также способностям иметь власть над низшими животными и контролировать разум животных и слабых людей.

По окончанию учебы девять учеников возвращались на свою родину, а десятый становился Повелителем погоды со способностью создавать всевозможные погодные явления и управлять погодой в целом. Он навсегда становился проклятым, зато ему полагался личный дракон, на котором он летал по небу.

Дракон этот по имени Балаур (или Змеу) содержался в высокогорном озере недалеко от школы, и без лишней необходимости его не поднимали в воздух.

Шоломанча была не просто тщательно укрыта под землей от посторонних взоров, она еще и маскировалась с помощью заклинаний, так что обычному человеческому взору, даже если бы он оказался рядом с ее вратами, она была бы полностью недоступна.

Ученикам в течении всего курса обучения запрещалось выходить на солнечный свет и в целом контактировать с внешним миром. Причем нередко среди них были дети – считалось, что обучение надо проводить с самых ранних лет.

При внимательном изучении всех легенд о Шоломанче, становится ясно, что это не совсем школа Дьявола, а скорее учение, сродне средневековому мистицизму. Возможно, также, что основой для легенд о Шоломанче было реальное тайное убежище для ведьм и колдунов, спасающихся от костров Инквизиции и желающих передать свои знания новому поколению.

Другая теория предполагает, что школа это была связана с великим царем Соломоном (оттуда и ее название), у которого был дар повелевать демонами из Ада. Однажды он даже заставил демонов строить храм в Иерусалиме. Для этого он взял под умственный контроль самого сильного демона и уже через него стал повелевать остальными.

И, соответственно, магия, которой обучали в Шоломанче, была та самая еврейская магия, с помощью которой евреи, в том числе, создавали своих Големов. Эта магия более известна под названием каббала.


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