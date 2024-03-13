Мнение: О катастрофе с жизненно важным… Куда подевались лекарства?

Внезапно прибежал в Вотсап двоюродный брат с криком «А-а-а, мы все умрём» и «Довели страну, с***ки!». Он старше меня, уже пенсионер и потому впечатлителен. А тут — шутка ли: 80% российских врачей заявили о дефиците лекарств. Причём и тех, что входят в перечень «жизненно важных», утверждаемых Минздравом.

Есть от чего потерять голову не только простому российскому получателю #пенсии.

Может, пора уже заказывать гроб и саван, пока сосна и хло́пок не стали дефицитом в России?

Но можно и повременить, если не терять головы, а просто внимательно прочитать «новость».

Итак, «78,5% опрошенных российских врачей сообщили о дефиците медицинских препаратов в России. Об этом свидетельствует опрос, проведённый с 1 февраля по 3 марта профессиональным сообществом «Врачи РФ», в котором приняли участие 910 врачей различных специальностей со всей России».

Так, на минуточку, «Врачи РФ» — это закрытое профессиональное сообщество и соцсеть, в котором состоят 460 тыс. чел. И только 900 с небольшим из них — 0,2%! — приняли участие в опросе по «животрепещущей» теме. Остальных она, видимо, не зацепила своей актуальностью. То есть, по правде, #новость должна была бы звучать так: В среднем один из 500-600 российских врачей отметил в России нехватку лекарств из списка «жизненно важных». Но ведь в такой, объективной, подаче она «не взлетит», верно?

И ещё, что важно понимать сразу. О проблемах с медпрепаратами врачи узнаю́т в первую очередь в рамках программы Дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан-льготников. Когда пациенты приходят к ним жаловаться на отсутствие выписанных по специальным рецептам бесплатных препаратов в аптеке местной поликлиники. А тащиться на другой конец города или даже в соседний городской район пенсионерам «слишком тяжело». Проще пожаловаться врачу, выписавшему «неправильный» рецепт.

Но если называть вещи своими именами, то это не дефицит лекарств, а проблемы логистики. К сожалению, хронические. Но в этом точно нет ничего нового. И они худо-бедно решаются, хотя «рецидивы» случаются.

Читаем далее. «Согласно исследованию, … наиболее остро стоит проблема с антибиотиками (амоксиклав, ампициллин, аугментин, джозамицин, кларитромицин, флемоклав, флемоксин), а также антидепрессантами (амитриптилин, золофт) и нейролептиками, которые выписывают в том числе пациентам с шизофренией (этосуксимид, габапентин). Кроме того, врачи видят нехватку препаратов для снижения давления (верапамил, доксазозин, индапамид, лозартан, олмесартан, телмисартан), вакцин, базовых противовоспалительных лекарств, в том числе детского нурофена. Анестезиологи сообщают о дефиците средств для наркоза».

Тут, конечно «прекрасно» всё. Например, амоксиклав, аугментин, флемоклав и флемоксин — это один и тот же препарат под разными торговыми марками. А ещё — сюрприз! — его можно поискать по сочетанию «амоксициллин + клавулановая кислота». И тогда дженерики-аналоги прекрасно находятся. А вот Аугментин® и Флемоксин® оригинального производства действительно найти нельзя: компании-владельцы данных торговых марок ушли с российского рынка. Но на лекарства с теми же составляющими это не повлияло.

Такое впечатление, что часть врачей ментально остались в «ковидном» 2020-м. И называют антибиотики дефицитными «по старой памяти», так как в период пандемии существовала мировая проблема с их доступностью. А сейчас в России, по данным компании RNC Pharma, которая профессионально занимается анализом фармацевтического рынка РФ, вообще проблем с этим нет. Если есть рецепт и необязательно льготный.

Ну и чтобы не отвечать на тупые вопросы в комментариях:

— да, в аптеках тот же Амоксиклав есть,

— нет, не по «заоблачным» ценам.

Разве что за препараты от шизофрении не поручусь. Их дефицит и, как следствие, нерегулярный приём явно виден у многих комментаторов в ЖиЖе. Иначе бы и #новость про «80% врачей заявляют о дефиците лекарств» не взлетела бы.

Её так и хочется назвать фейком. Но, к сожалению, это не фейк, а куда хуже. ИПСО, нацеленная на социально уязвимых россиян старшего возраста. Таких, как мой двоюродный брат, например. И вот как охарактеризовать тех блогеров, что по глупости или за #деньги к ней присоединились личным участием?

Подонки, сволочи и мрази — это ведь слишком мягко будет?

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