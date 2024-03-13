Поможет пищевая сода, зубная паста и не только: как вывести запах апельсинов или мандаринов с рук

Когда мы чистим цитрусовые фрукты, у нас на руках остается их запах. Он сохраняется довольно долго и не исчезает после обычного мытья с водой и мылом. Этот аромат нельзя назвать неприятным. Но когда он становится стойким, то может раздражать. Мы расскажем, как вывести запах апельсинов и мандаринов с рук.

Почему остается цитрусовый запах

Кожура апельсинов и мандаринов содержит лимонен. Это соединение является компонентом масла цитрусовой цедры. Оно придает этим фруктам характерный запах.

При очистке цитрусов из кожуры вылетают капельки масла, содержащего лимонен. Они попадают на руки и оставляют на них запах.

Дале мы рассмотрим несколько приемов, которые помогут устранить запах цитрусовых с рук.

Пищевая сода

Пищевая сода известна как поглотитель запахов. Она отлично справится и с цитрусовым ароматом.

Насыпьте на ладони столовую ложку пищевой соды. Энергично разотрите средство. Затем помойте руки с мылом и водой. Если запах не исчез, то повторите процедуру.

Сливочное масло

Сливочное масло эффективно устраняет цитрусовый запах. Возьмите кусочек продукта и потрите между ладонями. Этот метод способен устранить с рук и другие нежелательные ароматы, такие как запах рыбы, чеснока и лука.

После процедуры хорошо промойте руки теплой водой с мылом. Убедитесь, что вы удалили все остатки жира.

Белый уксус

Белый уксус можно использовать не только в кулинарных целях и для уборки дома, но и для выведения цитрусовых запахов с рук. Смешайте одну часть этого средства с двумя частями воды. Вымойте руки приготовленным раствором.

После завершения процедуры очень тщательно промойте руки с водой и мылом. Вам необходимо полностью смыть уксус, иначе его остатки будут раздражать кожу.

Детское масло

Детское масло – отличное средство для устранения запахов. Оно не содержит отдушек и не вызывает аллергических реакций. Кроме этого, оно поможет вам увлажнить кожу.

Нанесите на ладони пару капель детского масла. Хорошо потрите руки, а затем вымойте теплой водой с мылом.

Зубная паста

Вам может это показаться странным, но зубная паста поможет вам устранить запах апельсинов и мандаринов. Выдавите небольшое количество продукта на ладони и энергично потрите. Затем смойте зубную пасту с рук.

Полезный совет

После устранения цитрусового аромата нанесите на руки увлажняющий крем. Многие из продуктов для выведения запаха сушат кожу.

Не используйте для выведения запаха агрессивные моющие средства. Они могут нанести вред вашей коже.