Мнение: О крайне тяжёлом положении ВСУ… Пора вызывать «Волгу»?

Ветер переменился.

Западные #СМИ теперь не жалеют мрачных красок, рассказывая в какой опасности оказалась #Украина из-за политических дрязг в американском Конгрессе, заблокировавших ей новую военную помощь. А Европа, провалившая собственный же план поставок миллиона снарядов для ВСУ, так и не смогла найти ресурсов даже для частичной замены выбывшего игрока. И теперь #Россия коварно наступает, а украинские военные мужественно отступают под сокрушительными ударами планирующих бомб типа УПАБ-1500 и шквалом артогня. Ведь в отличие от нуждающихся буквально во всём солдат ВСУ, их российские оппоненты не испытывают «снарядного голода», спасибо Ким Чен Ыну. На этом фоне дошло до рассказов явно кем-то ободренных российских военкоров о снова заработавшем позывном «Волга», по которому украинские военные могут сдаться в плен.

Но всё же самую большую «зраду» гонит Запад. Уже и самые-самые официальные его представители сулят Киеву отступление до границ 1654 года, если только…

Если только не возобновить срочно военные поставки. С ними #Украина сможет простоять весь 2024 год и вернуться к мечтам о «стратегическом поражении» России в 2025-м. А без них — придётся сдавать новые «авдеевки» вплоть до самой столицы.

Глава ЦРУ Уильям Бернс прямо заявил, что отсутствие помощи Украине со стороны #США будет неизбежно приводить к отступлению ВСУ и обернётся для Киева «мрачным будущим». По его словам, пока законодатели спорят, #Россия производит в разы больше артиллерийских снарядов, а также наладила поставки беспилотников и других товаров военного назначения «от двух ключевых поставщиков» — Ирана и КНДР. «Без дополнительной помощи в 2024 году мы увидим ещё больше Авдеевок. И это… было бы огромной исторической ошибкой для США», — заявил глава ЦРУ. «Трудно представить, как Украина сможет сохранить с большим трудом достигнутые успехи, которых она добилась в борьбе с россиянами, особенно учитывая рост российского производства боеприпасов и закупок у Северной Кореи и Ирана», — поддержала коллегу PR-директор национальной разведки Эврил Хейнс.

Как отметила газета The New York Times, «эта оценка ознаменовала резкий поворот по сравнению с тем, что было год назад, когда украинские военные наступали, а российские, казалось, отступали».

А уже на следующий день — во время доклада в Палате представителей — Уильям Бернс снова обозначил дедлайн: «через год от настоящего момента». Правда, на этот раз речь шла о том, что, если США не предоставят Киеву помощь, Украина «будет вынуждена» пойти на переговоры с Россией на невыгодных для себя условиях. Иначе говоря, даже без новых военных поставок у ВСУ хватит сил и средств, чтобы противостоять ВС РФ как минимум до конца года!

И это вот г*** американские чиновники пытаются продать за «приближающуюся катастрофу ВСУ»?

Сколько же в реальности навезли всего разного западные спонсоры в украинские арсеналы, если уже имеющегося хватит на год обороны?

А может, #Америка просто-напросто хочет переложить издержки финансирования Украины на европейских союзников и ради этого нагоняет паническую волну?

Ну а что же до позывного «Волга» на частоте 149.200, то это решение сугубо индивидуальное и от военной помощи извне никак не зависящее, верно?

—