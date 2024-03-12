 

Рупор кремлевской пропаганды: Самоубийство в украинском стиле

12.03.2024, 22:55, Разное
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Самоубийство в украинском стиле

Скончался бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт. Тело 62-летнего мужчины нашли в его машине в Южной Каролине, сообщает The Daily Mail

Несколько дней назад он давал показания в рамках судебного процесса против компании, напоминает издание. Барнетт был сотрудником Boeing на протяжении 32 лет, в отставку ушел в 2017 году. Полиция утверждает, что бывший инженер скончался из-за раны, которую он «нанес сам себе». Следователи ведут расследование по данному делу.

Судебный процесс был инициирован после ответного иска Boeing. Издание со ссылкой на адвоката Брайана Ноулза пишет, что Барнетт на прошлой неделе дал показания по этому делу юристам авиапроизводителя.

Барнет ранее уличил сотрудников в установке на самолеты Boeing 787 Dreamliner «второсортных деталей». По его словам, работники хотели избеждать задержек в производстве самолетов.

Корпорация Boeing выразила соболезнования в связи со смертью бывшего инженера.

https://news.rambler.ru/incidents/52411580-razoblachitel-boeing-nayden-mertvym/ – цинк

Концы в воду.
Сразу вспомнились нелепые постановочные самоубийства Кирпы и Кравченко на Украине.
Нанес сам себе рану. И так 20 раз подряд. Другим свидетелям по делам о махинациях "Боинга" на заметку.

Источник: Colonel Cassad


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