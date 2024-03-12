 

Мнение: О чуде «путиномики» в России… 10 лет, как порвана в клочья?

12.03.2024, 22:50, Разное
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По правде говоря, заявлению 44-го президента #США Барака Обамы с бессмертными мемом «экономика России порвана в клочья» исполнилось только девять лет. Но первые #санкции против РФ начали вводиться как раз 10 лет назад, в марте 2014-го. И первым серьёзно пострадавшим оказался одноименный со страной питерский банк, принадлежавший, по данным американских официальных лиц, людям из числа «друзей Путина».

И где-то как раз два года назад возникли совсем уж «адские» санкции, которых напринимали аж чёртову дюжину пакетов. Что случилось в итоге?

Немецкие эксперты — напомню, что экономика ФРГ таки вошла в стадию рецессии, — изумляются в «Der Spiegel» тому, что ВВП России вырос, по предварительным данным, на 3,6% в прошлом году. То есть, экономика в России развивается намного быстрее, чем во всех крупных странах ЕС. Немцы называют это «русским экономическим чудом».

«Мы не видим никаких признаков экономических трудностей в России, скорее наоборот», — поддерживает их изумление Бенуа Беллоне, руководитель отдела исследований французской компании QuantCube Technology, которого цитирует немецкое издание. Но как так?

Многие говорят, что это из-за колоссальных расходов российского бюджета на оборону и #безопасность. Однако растут не только предприятия ВПК. «В России быстро развиваются отрасли обработки металлов, производства электроники и оптических приборов, компьютеров, аккумуляторов и автомобилестроения. Результаты — замечательные», — утверждает Хели Симола, старший экономист Института экономических исследований переходного периода Банка Финляндии. И среди перечисленного им — отрасли импортозамещения.

Неплохо чувствует себя и сельское хозяйство. #Россия — в числе крупнейших экспортёров зерновых. Уверенно развивается и животноводство с птицеводством, хотя резкий рост потребительского спроса привёл к всплеску цен на мясо птицы и куриные яйца (перепелиные не особо подорожали). Но в целом инфляция остаётся пусть и высокой, но не катастрофичной. В 1990-х, возврат в которые многие сулили России из-за санкций, она была устойчиво и существенно выше. Строительство, поддержанное ипотечным бумом, тоже в хорошей форме. При этом хотя часть такого бума была стимулирована программами государственной поддержки ипотеки, затраты бюджета на них — субсидии по процентам — намного скромнее прироста чистой выдачи ипотечных кредитов. То есть, в основе роста — потребительский спрос, связанный в том числе с ростом зарплат в ряде секторов и отраслей, а также с сокращением расходов на зарубежные #путешествия. И это всё — также не #бюджет простимулировал.

Лично я не стал бы зарекаться, что впереди — только экономический подъём без кризисов. Россия — не Индия и не Китай, где были целые десятилетия безостановочного роста экономик. Но всё же в сравнении с «обещанным» и напрогнозированным…

…что, порвана в клочья?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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