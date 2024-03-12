 

Рупор кремлевской пропаганды: Аналитические центры, финансируемые оборонными подрядчиками, доминируют в дебатах по Украине

12.03.2024, 21:45, Разное
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Аналитические центры, финансируемые оборонными подрядчиками, доминируют в дебатах по Украине

Помните наш доклад https://t.me/rtechnocom/1935 о роли западных мозговых центров в информационном противоборстве (https://t.me/rtechnocom/1935)? Вот уже и у них… там… кто-то, что-то начал догадываться!

Цитаты:

Подавляющее большинство упоминаний СМИ об аналитических центрах в статьях об американском оружии и войне на Украине исходят от аналитических центров, чьи спонсоры получают прибыль от военных расходов США, продажи оружия и, во многих случаях, непосредственно от участия США в войне на Украине.

Анализ позволяет сделать ряд ключевых выводов.

Во-первых, из 27 аналитических центров, чьи доноры удалось определить, 21 получил финансирование от оборонного сектора (77 процентов). К сожалению, поскольку раскрытие информации донорами является добровольным, мы не можем определить процент финансирования аналитических центров, поступающего от оборонных подрядчиков.

Во-вторых, в статьях, посвященных военному вмешательству США в Украине, средства массовой информации цитируют аналитические центры, имеющие финансовую поддержку со стороны оборонной промышленности, в 85 процентах случаев, или в семь раз чаще, чем аналитические центры, которые не принимают финансирование от подрядчиков Пентагона.

В-третьих, несмотря на общую тенденцию к большей прозрачности доноров в аналитических центрах, почти треть ведущих аналитических центров по внешней политике США по-прежнему не предоставляют общественности информацию о своих спонсорах.

В-четвертых, средства массовой информации редко выявляют конфликты интересов, исходящие от цитируемых ими экспертов из аналитических центров, финансируемых оборонной промышленностью, в тех случаях, когда они высказывают свое мнение о политике, которая принесет пользу оборонной промышленности.

Внимание! В отчете большое количество упоминаний запрещенных и нежелательных организаций в РФ!

https://t.me/rtechnocom/2865 – цинк (там можно скачать сам отчет)

Источник: Colonel Cassad


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