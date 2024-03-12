Мнение: Как санкции Запада сделали Россию сильнее, обмен замороженными активами и блокировка Википедии

1. Западные экономисты пишут, что санкции усилили экономику России (ссылка):



Экономист-посткейнсианец, профессор Техасского университета Джеймс К. Гэлбрейт о санкциях против России:

«Запад (особенно, Западная Европа) отрезал себя от необходимых ему ресурсов и перекрыл доступ России к вещам, которые ей на самом деле не нужны.

Если вернуться к периоду до введения санкций […], то российская экономика была очень сильно колонизирована западными компаниями. Это касалось автомобилей, самолетов, всего – от ресторанов быстрого питания до больших магазинов. Западные компании присутствовали во всей российской экономике. Многие из них […] либо предпочли уйти из России, либо их вынудили уйти после февраля 2022 года. На каких же условиях они уходили? Ну, если они уезжали навсегда, то должны были продать свое капитальное оборудование, свои заводы и т.д., скажем, российскому предприятию по очень выгодной для россиян цене.

Таким образом, большая часть капитального богатства, которое частично принадлежало Западу, перешла в собственность России. И теперь у вас есть экономика, которая движется вперед и имеет преимущество перед Европой в виде относительно низкой стоимости ресурсов, потому что Россия является крупным производителем ресурсов, нефти, газа, удобрений, продуктов питания и т.д. И если европейцы платят за энергию в два раза больше, чем платили раньше, то россияне – нет, они платят, возможно, меньше, чем платили до войны. Поэтому я снова характеризую эффект санкций как подарок для российской экономики. И это, как мне кажется, совсем не то, чего ожидали авторы санкций. […]

А суть ситуации в том, что без санкций этого бы не произошло. Вы могли бы начать войну, и она прошла бы примерно так же, как прошла. Но российское правительство в 2022 году было не в состоянии заставить западные фирмы уйти. Оно не хотело и не стало бы этого делать. Оно не могло заставить своих олигархов выбирать между Россией и Западом. Она и не хотела этого делать. Этот выбор был навязан Западом, и результаты оказались на самом деле во многих отношениях благоприятными для долгосрочного независимого развития экономики России».

2. Российские и иностранные инвесторы не оставляют надежды вернуть часть взаимно заблокированных активов (ссылка):



У россиян и иностранцев с 25 марта появится возможность обменяться замороженными активами. О назначенной дате сообщает брокерская компания «Инвестиционная палата», ставшая организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг (ИЦБ).

Уже в конце марта начнется прием заявок на обмен заблокированных ИЦБ на замороженные в РФ средства иностранных инвесторов. Он продлится до 8 мая. Заявки от нерезидентов будут собирать с 3 июня по 5 июля. Расчеты по всем сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября.

Россиянам разрешено предъявить к выкупу более 3,5 тысячи биржевых объектов. Иностранцы имеют право взять заблокированные активы за счет хранящихся на счетах типа «С» средств.

Лимит сделок ограничен — разрешено оформление только до 100 тысяч рублей на каждого инвестора. При этом в «Инвестиционной палате» пояснили, что такие условия позволят участвовать в обмене активов большему числу граждан.

Логика лимита понятна: резко уменьшить количество недовольных, но при этом не потратить слишком много ресурсов. Одна из проблем демократии как раз и заключается в том, что она плохо представляет интересы обеспеченных людей.

3. В Госдуме продолжают обсуждать возможную блокировку «Википедии» в России (ссылка):

Википедию» в России могут заблокировать по закону о запрете популяризации VPN. Такой вариант развития событий допустил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание на существование в «Википедии» статьи, описывающей способы обхода блокировок, пользователям настоятельно рекомендуется их применять. Горелкин отметил, что к «Википедии» уже есть целый ряд претензий, по многим из которых вынесены судебные решения.

«Законные основания для блокировки “Википедии” есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — написал депутат. По его словам, вся информация уже продублирована на портале БРЭ, «Рувики» и «Руниверсалисе».

Технически, повторю ещё раз, сделать безболезненную Википедию несложно. Достаточно на уровне провайдеров перенаправлять все запросы к Википедии на русский сайт, где будет ровно та же информация, но без украинских модераторов, как сейчас. Почему это не сделали давным давно, большой вопрос: вредоносность Википедии очевидна.