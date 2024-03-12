Сколько часов в день можно использовать гаджеты без вреда для здоровья

Офтальмолог Наталья Захарова рекомендует установить предельные временные рамки для использования гаджетов с экранами. Взрослые могут проводить за ними не более трех часов в день, в то время как детям рекомендуется ограничиться двумя часами.

Превышение этих лимитов может привести к негативным последствиям для здоровья, таким как нарушение сна, проблемы со зрением, ухудшение психоэмоционального состояния, снижение физической активности и риск ожирения.

Наталья Захарова подчеркивает, что использование гаджетов сразу после пробуждения или перед сном может усилить стресс и тревожность, негативно сказываясь на эмоциональном состоянии и производительности в течение дня.

Чтобы избежать подобных последствий, врач рекомендует создать привычку не прибегать к смартфону в течение первого часа после пробуждения и за 1-2 часа перед сном. Экраны гаджетов излучают синий свет, который может нарушать циклы сна, поэтому важно ограничить контакт с ними перед отходом ко сну.

Захарова также советует использовать правило “20-20-20” и правильно настраивать освещение в помещении, чтобы снизить негативное воздействие экранов на глаза. Это правило предполагает, что каждые 20 минут работы с гаджетом следует делать перерыв на 20 секунд, во время которого следует смотреть на объекты, находящиеся на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров).