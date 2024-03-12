 

Сколько часов в день можно использовать гаджеты без вреда для здоровья

12.03.2024, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Офтальмолог Наталья Захарова рекомендует установить предельные временные рамки для использования гаджетов с экранами. Взрослые могут проводить за ними не более трех часов в день, в то время как детям рекомендуется ограничиться двумя часами.

Превышение этих лимитов может привести к негативным последствиям для здоровья, таким как нарушение сна, проблемы со зрением, ухудшение психоэмоционального состояния, снижение физической активности и риск ожирения.

Наталья Захарова подчеркивает, что использование гаджетов сразу после пробуждения или перед сном может усилить стресс и тревожность, негативно сказываясь на эмоциональном состоянии и производительности в течение дня.

Чтобы избежать подобных последствий, врач рекомендует создать привычку не прибегать к смартфону в течение первого часа после пробуждения и за 1-2 часа перед сном. Экраны гаджетов излучают синий свет, который может нарушать циклы сна, поэтому важно ограничить контакт с ними перед отходом ко сну.

Захарова также советует использовать правило “20-20-20” и правильно настраивать освещение в помещении, чтобы снизить негативное воздействие экранов на глаза. Это правило предполагает, что каждые 20 минут работы с гаджетом следует делать перерыв на 20 секунд, во время которого следует смотреть на объекты, находящиеся на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / О пользе никотиновой кислоты для здоровья

12.03 / Нейл-арт, вдохновленный элегантностью природы: маникюр цвета лесной зелени – новый тренд весны

12.03 / Лучшие продукты для печени

12.03 / Володин объявил о планируемых датах представления годовых отчетов ЦБ и Счетной палаты

12.03 / «Вылетать уже завтра» – Бориса Надеждина назначили послом в Республике Гаити

12.03 / Мнение: О попытке Зеленского отыграться за провалы… Не сыграла?

12.03 / Ури Геллер обхаять рад про НЛО Пентагона доклад

12.03 / Скандалы: Военкор Среда запустил опрос на тему самых сильных подразделений в зоне СВО

12.03 / Скандалы: Кража со взломом

12.03 / В случае выхода Еревана из ОДКБ армянам придётся получать визу в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика