 

Лучшие продукты для печени

12.03.2024, 18:07, Разное
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Диетолог Лилия Стародубцева выделяет ключевые продукты, которые способствуют улучшению состояния печени в рамках здорового рациона.

Первое место в списке занимает питьевая вода. Специалист подчеркивает, что для нормальной работы печени необходимо употреблять достаточное количество чистой воды. Теплая вода рекомендуется, однако ее температура не должна превышать 50 градусов.

Помимо этого, в рацион следует включать полезные жиры, такие как омега-3, содержащиеся в натуральных маслах холодного отжима. Диетолог также подчеркивает значимость масла гхи, топленого масла и сливочного масла в умеренном количестве, так как они способствуют нормализации оттока желчи и предотвращают повышение холестерина.

Далее важно употреблять достаточное количество клетчатки, содержащейся в овощах, фруктах и сухофруктах. Клетчатка помогает нормализовать перистальтику кишечника, что благотворно влияет на работу желчного пузыря и процессы детоксикации печени.

Также, согласно рекомендациям диетолога, в рационе должны быть представлены различные виды капусты, поскольку они стимулируют выработку ферментов, необходимых для детоксикации органа. Отдельно выделяется положительное влияние свекольного сока на оздоровление печени.


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