 

Володин объявил о планируемых датах представления годовых отчетов ЦБ и Счетной палаты

12.03.2024, 18:07, Разное
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о планируемых датах представления годовых отчетов Центробанка и Счетной палаты на пленарном заседании.

Согласно Володину, отчет Счетной палаты будет представлен 27 марта, что является ранней датой в сравнении с отчетом правительства. В свою очередь, годовой отчет Центробанка запланирован на 17 апреля.

Законодательство требует, чтобы Центробанк предоставлял свой отчет ежегодно в Госдуму не позднее 15 мая. Отчет включает в себя информацию о деятельности Банка России, анализ состояния экономики, финансового рынка и валютного положения. Кроме того, он содержит годовую финансовую отчетность и аудиторское заключение.


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