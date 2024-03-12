Володин объявил о планируемых датах представления годовых отчетов ЦБ и Счетной палаты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о планируемых датах представления годовых отчетов Центробанка и Счетной палаты на пленарном заседании.

Согласно Володину, отчет Счетной палаты будет представлен 27 марта, что является ранней датой в сравнении с отчетом правительства. В свою очередь, годовой отчет Центробанка запланирован на 17 апреля.

Законодательство требует, чтобы Центробанк предоставлял свой отчет ежегодно в Госдуму не позднее 15 мая. Отчет включает в себя информацию о деятельности Банка России, анализ состояния экономики, финансового рынка и валютного положения. Кроме того, он содержит годовую финансовую отчетность и аудиторское заключение.