В Московской области может стартовать пилотный проект по регулированию тарифов на транспортировку газа

В Московской области в 2024–2025 годах может стартовать пилотный проект по регулированию тарифов на транспортировку газа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала соответствующий проект постановления правительства, передает ТАСС.

Согласно разработанному плану, ФАС, региональные органы исполнительной власти и региональный оператор газификации Московской области — “Мособлгаз”, должны будут реализовать проект.

План предусматривает плановое повышение тарифов на транспортировку газа в 2024 году, основываясь на региональной программе консолидации газораспределительных сетей, принадлежащих основным абонентам и имеющих признаки бесхозяйного имущества.

Цель проекта – плавное распределение тарифной нагрузки на потребителей услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям в соответствии с предельным уровнем индексации, а также повышение безопасности и надежности сетей, обеспечение беспрепятственного доступа.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о выделении 1 млрд рублей на подключение домов льготной категории граждан к газовым сетям в рамках программы социальной газификации. В 2023 году за счет адресных выплат по программе газификации были подключены более 12 тысяч домовладений.

Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию обозначил планы по газификации Камчатского края, Красноярского края, Карелии и других районов с использованием сжиженного природного газа.