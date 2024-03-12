Наносим гель с блестками и меняем светлую помаду на темную: как превратить дневной макияж в вечерний за 10 минут

Интересные планы на вечер могут появиться спонтанно в самый обычный рабочий день. Не спешите отказываться из-за отсутствия времени на сборы. Ваш стандартный дневной макияж может превратиться в вечерний за 10 минут.

Тонкости волшебного преображения

Базовый дневной макияж можно превратить в вечерний если он сделан качественно изначально. Прежде чем наносить новые слои косметики убедитесь, что основа выглядит безупречно. Важно, чтобы в дневном макияже не было слишком ярких акцентов.

При соблюдении этих двух условий вы можете начать свое волшебное превращение. Если же нанесенная утром косметика растеклась или осыпалась, имеет смысл очистить кожу и сделать вечерний макияж с нуля.

Тени с эффектом металлик

Яркие тени – беспроигрышный вариант для вечернего макияжа. Актуальный тренд этого сезона: разноцветные тени с эффектом металлик. Самый быстрый и беспроигрышный вариант такого макияжа – нанести яркие тени только на подвижное веко с четким контуром. Не бойтесь добавить цвета, при малой площади нанесения это будет выглядеть уместно.

Используя тени-металлик темных оттенков, вы можете сделать вариацию макияжа смоки айс. Растушуйте контур зоны нанесения теней для создания дымчатого эффекта. Помните: в вечернем макияже всегда уместен только один акцент. Если вы красите ярко глаза, для губ выберете нюдовую помаду или прозрачный влажный блеск.

Яркие губы

Превратить дневной макияж в вечерний можно, просто поменяв оттенок помады. Беспроигрышный вариант – выбрать любой насыщенный вариант красного. Если алая помада кажется вам банальностью, обратите внимание на яркие винные или розовые оттенки. Помните о правиле расстановки акцентов – яркие губы не сочетаются с обильным макияжем глаз. Не забывайте и об украшениях: массивные заметные серьги идеально дополнят образ.

Инди-стиль

На модных подиумах этого сезона у моделей можно заметить небрежный макияж в инди-стиле. Самое приятное, что повторить его вы сможете без особых навыков за 10 минут. Подведите верхнее и нижнее веко черной подводкой. Для создания небрежного стиля просто растушуйте ее.

Этот трюк получится если использовать средство с кремовой основой. Жидкую стойкую подводку растушевать не получится.

Больше блеска

Блестки – это всегда отличная идея для вечернего макияжа. В сухом виде или формате геля вы можете нанести их на любую часть лица и тела. Самое главное: не теряйте чувства меры. Дополните блестками макияж глаз или подчеркните основные линии лица. Если ваш наряд с глубоким вырезом или открытыми плечами, вы можете использовать гель с шиммером и на теле.

Этот простой трюк поможет преобразить скучный будничный образ в роскошный вечерний практически моментально. Цветные блестки должны сочетаться с оттенками прочих косметических средств, использованных в этом образе.

Если вы не любите слишком яркие блестки, достойной альтернативой им станут средства для кожи с мерцающими частицами. Используйте хайлайтер с шиммером для подчеркивания отдельных зон. Этот прием поможет вашей коже буквально сиять изнутри.