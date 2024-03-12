 

Новые iPad Pro и iPad Air от Apple готовится к выходу

12.03.2024, 10:19, Разное
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По информации от известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует выпустить новые модели iPad Pro и iPad Air «примерно в конце марта или в апреле» 2024 года. Он указывает на то, что Apple уже разрабатывает специальную версию iPadOS 17.4 для этих устройств, что говорит о скором релизе новых устройств.

Кроме того, вместе с iPad Pro и iPad Air компания Apple представит новые аксессуары для планшетов, такие как клавиатура Magic Keyboard и стилус Apple Pencil третьего поколения.

Главной особенностью новых моделей iPad Pro станет наличие OLED-экранов, которые Apple впервые использует в своих планшетах. Также ожидается переход iPad Pro на фирменные чипы новейшей серии М3.

Ключевым обновлением iPad Air будет введение 12,9-дюймовой модели в серию. Кроме того, Apple впервые внедрит в iPad фронтальную камеру с расположением под альбомную ориентацию устройства.


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