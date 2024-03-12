 

Пранкеры убедили Госдеп США выделить им миллион долларов на срыв выборов в России

12.03.2024, 9:33, Разное
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Российские пранкеры в очередной раз разыграли высокопоставленного западного чиновника – в конце февраля 2024 года они позвонили начальнику европейского отдела Государственного департамента США Роберту Диксону и от имени украинского руководства попросили выделить миллион долларов на срыв президентских выборов в России.

– Всего у нас состоялось три беседы, по итогам которых денежные средства были переведены на наши криптокошельки. Американцы так и не поняли, что стали жертвами шутки – буквально вчера мы получили просьбу предоставить отчёт о подготовке нашей операции, – утверждают авторы публикации.

По словам пранкеров, деньги были переведены в один из благотворительных фондов.

Руководство США пока никак не прокомментировало инцидент, однако по информации The New York Times в ближайшее время будет объявлено об отставке главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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