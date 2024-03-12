Мнение: О войне городов… Москва и Питер — первыми под прицелом?

Что предсказывалось, то и получилось.

Сегодня «неизвестный» беспилотник был сбит на подлёте к Москве. Ночной атаке БПЛА также подверглись и другие #регионы России. В Орловской области дрон ударил по объекту топливно-энергетического комплекса, загорелся один из резервуаров в нефтехранилище, его пытаются потушить. В Белгородской области беспилотник повредил линии электропередач, из-за чего свет пропал в семи сёлах. В Тульской области сбили один аппарат, в Курской — шесть, над Воронежем — один. Ранее в этом месяце была атакована северная #столица.

Тренд очевиден.

И нагляден, если посмотреть на карту.

Как давно уже предсказывалось, повторяется сценарий Ирано-иракской войны. И теперь настала фаза «войны городов». Потерпев поражение на поле боя, #Украина — у вас ведь нет сомнений, что «неизвестные» дроны скорее украинские, чем марсианские или австралийские? — перешла к ударам по российским городам. В прошлом году это была репетиция и отработка #технологии. В этом настанет время частых и массированных пусков беспилотников по России.

Лишь бы куда: главное — медийный эффект. Попадёт на нефтебазу — хорошо. На ЛЭП — тоже неплохо. На центральную площадь мирного города в разгар оживлённого дня — ещё лучше. Такова логика. Главное, что в «ненавистных русских». Вся Россия до Урала — лишь мишень для украинских атак.

Ну что, готовимся жить под прицелом и выживать под ударами ещё лет пять-шесть?

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