 

Доктор Мясников назвал причины внезапного головокружения

12.03.2024, 9:10, Разное
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Внезапное головокружение, или вертиго, может вызывать дискомфорт и даже представлять опасность, так как это состояние часто ассоциируется с серьезными заболеваниями. Однако врач Александр Мясников утверждает, что в большинстве случаев головокружение имеет безопасные причины и не связано с инсультом или атеросклерозом.

Основной причиной, по словам Мясникова, является доброкачественное позиционное головокружение, которое обусловлено различными процессами в ухе, такими как накопление кальциевого песка или жидкости. Лабиринтит, или воспаление в ухе, также может вызывать головокружение, но для его уменьшения применяются специальные упражнения, а не медикаменты.

Однако есть определённые симптомы головокружения, при которых необходимо немедленно обратиться к врачу. Это включает в себя внезапное и сильное головокружение, сопровождаемое повышением температуры, сильной головной болью, тошнотой, рвотой, нарушением работы рук или ног, слабостью в них, асимметрией лица, светобоязнью, ригидностью мышц затылка или болью в шее.

В случае возникновения этих симптомов с головокружением следует немедленно вызвать скорую помощь. Ранее портал MedikForum.ru отмечал, что боль в челюсти, похожая на зубную боль, может указывать на проблемы с сердцем.


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