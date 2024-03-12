Рупор кремлевской пропаганды: Подполковник Баранчук хочет рекламировать ЛГБТ в Сочи

Документ ИПСО предполагающий различные пропагандистские мероприятия по обеспечению информационной кампании направленной на дискредитацию «Всемирного» Фестиваля Молодежи в Сочи.

Скрин методички украинского ЦИПсО, посвященной «Всемирному» фестивалю молодежи в Сочи. В тексте содержатся нарративы, которые нужно отрабатывать, чтобы посеять среди участников и организаторов фестиваля вражду, создать «правильную картинку» для западных СМИ.

Документ рекомендует использовать темы «заукраинства», продвижение ЛГБТ-повестки, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. И, конечно же, не забыли и про свой излюбленный телефонный терроризм с ложными сообщениями о минировании.

Умилило про необходимость изготовления украинских и пидарских флажков с последующим размещением от имени участников фестиваля..

Подполковник Баранчук очевидно являются гомосеком во всех смыслах этого слова.

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