 

Мнение: О трёх колосках — 2024… Сталин на нас есть?

12.03.2024, 6:10, Разное
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Дедушки и бабушки, большинство из которых и дня не жили при Сталине, ворчащие «Сталина на вас нет» по поводу и без, теперь могут торжествовать. Теперь Сталин таки есть. Если не его идеи, то его методы. И не только в военном отношении, ЕВПОЧЯ, но и «на гражданке» тоже.

Тренд очевиден и проявляется всё более отчётливо.

Вот уже и собственных «Указ о трёх колосках» появляется на свет.

В России с 16 до 14 лет может снизиться возраст уголовной ответственности за диверсии. Соответствующий законопроект депутата Госдумы Олега Гарина («Единая Россия») поддержали в правительстве. Об этом сообщил источник RTVI.

По данным СМИ, в документе отмечается, что подростки, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат ответственности за диверсию, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нем. Изменения вносятся в статьи 281, 281.2 и 281.3 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

Согласно УК РФ, диверсией считается действия, направленные на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры для подрыва экономической безопасности или обороноспособности страны. В переводе на русский язык — в том числе за поджоги релейных шкафов на железных дорогах.

Сейчас с 14 лет наступает уголовная ответственность, за такие преступления как убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, похищение, изнасилование, так далее — всего по 32 статьям УК РФ. Но она ограничена по мерам и срокам для подростков. Теперь предлагается усилить и углубить

При Сталине подростков даже расстреливали. И теперь кремлёвская власть готова обрушиться на детей всей своей мощью?

А воспитывать и учить их не пробовали?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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