Мнение: О времени дурацких запретов… Рыдать или смеяться?

Нет, не «Панорама». Реальный факт региональной российской жизни. И тут — хоть стой, хоть падай.

В конце концов, мы же не в Англии, чтобы всяческий абсурд наделять силой Закона. Там, к слову, жителям лондонского Сити запрещено выгуливать коров иначе, как на поводе и строго до 6 утра или только после 8 вечера.

А вот у нас в России… нет, лучше сначала сядьте покрепче, а потом уже — под кат.

Теперь запрещено кататься на каноэ в перегонах и на станциях метро. Особенно — на станциях.

Отличился Омск. Город-миллионник, между прочем. Где и правда есть метро. Но всего из одной станции. Остальные — брошены и недостроены.

35 лет уже тянется эта бодяга, которая обошлась федеральному и региональному бюджетам примерно в миллиард рублей ежегодно. Началась она в конце 1980-х с проектирования, в 1992 году был выкопан первый метр — и вот…

Метро в Омске хотели запустить сначала в 1997 году, потом в 2008, 2012, 2015 и 2016 гг. (как подарок к 300-летию). Сроки регулярно сдвигались из-за проблем с финансированием. В итоге в мае 2018 года правительство Омской области заморозило строительство, а в 2019 приняло решение забить прекратить работу окончательно.

Омское метро — это боль и смех местных жителей. Есть даже приложение со схемой Омского метро (одна станция). Но всё в прошлом. Теперь тоннели затоплены, а недостроенные станции Заречная и Кристалл взяли под охрану, чтобы горожане не катались по вестибюлям на каноэ, как оно уже было пару лет назад.

И кто там смеялся над «подводным метро Киева»?

На своё бревно в глазу посмотреть не хотите?

Эх, #Россия… И смех, и грех?

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