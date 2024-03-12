Мнение: О главной проблеме России сейчас…Кто поможет?

Билл? Это Данила. Ай нид хелп. ©

Вот же ж беда приключилась. Как будто мало проблем, так ещё и это. Запад давит, страна нищает, спецоперация идёт по плану до полного достижения всех поставленных целей. А тут — ну кто бы мог подумать!

Даже и не знаю, как с этим быть.

Проблема — серьёзнейшая. Быть может и главная для России прямо сейчас. Имя ей…

Нет, не «#Путин», а Масленица. Традиционный русский праздник. И всё хорошо, но…

Но, блин, как остановиться в поедании блинов с красной икрой? На очереди ведь ещё нежнейшая сёмужка. И стерлядь ждёт в запасе. И мясная начинка из вырезки. И творожная.

Но пока улетает в пузо икра.

Как перестать жрать её ложками, а блины — стопами?

Может, кто-нибудь расскажет, как #Россия гибнет под гнётом санкций?

Может, хоть это отобьёт аппетит к поеданию традиционных русских блюд, ведь нельзя же так в «лихую годину»?

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