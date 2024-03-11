Кардиган в ностальгическом стиле, элегантная обувь и колготки: весенний тренд «рыболовные сети» и как вписать его в свой образ

“Рыболовные сети” – новый весенний тренд, который помогает сделать образ невероятным стильным и загадочным. Оригинально и эффектно смотрятся юбки и блестящие топы, выполненные из сетчатого материала. Сетка помогает добавить определенную изюминку и сделать внешний вид потрясающим. Вот несколько советов относительно того, как вписать в образ такую одежду.

Чулки

Полностью черные наряды необязательно должны быть скучными. Можно несколько оживить и украсить платье, если к нему добавить чулки в сеточку. Если хочется сделать образ более утонченным, стоит выбирать чулки в более мелкую сеточку. Дополнительно можно надеть браслет на ногу, чтобы привлечь к себе внимание.

Также чулки можно красиво комбинировать вместе с другими нарядами. Например, хорошо сочетаются они вместе с короткими юбками или же шортами. Это помогает придать создаваемому образу притягательность.

Ажурный топ

Сетчатые рубашки больше не предназначены только лишь для пляжа. Сейчас можно ажурный топ использовать в повседневном образе.

Комплект из укороченного топа и юбки в тон выглядит очень мило. Можно дополнительно надеть сетчатую рубашку, чтобы поднять свой образ на совершенно новый уровень. Такой наряд выглядит просто восхитительно и делает образ стильным и роскошным.

Яркий и стильный наряд

На стоит ограничиваться только черной одеждой в сетку. Можно носить и более яркие наряды, чтобы выглядеть действительно потрясающе.

Белый цвет поможет сделать образ более милым, а если хочется чего-то более смелого и яркого, то отличным решением станет фиолетовый наряд. Однако не стоит использовать в своем образе слишком много ярких тонов. Это сделает создаваемый образ несколько аляповатым.

Обувь в сеточку

В обуви в сеточку есть что-то одновременно стильное и чувственное. Будь то ботильоны до щиколотки или туфли на каблуке, они могут стать изюминкой любого образа.

Также можно найти милые носки в сеточку, которые будут выглядывать из-под сандалий или туфель на шпильке. Все это хорошо сочетается с эффектными весенними нарядами. Обувь в сеточку помогает придать создаваемому образу особую изюминку и подчеркнуть индивидуальность. Это позволит выглядеть действительно роскошно.

Готичный гламурный образ

Можно подчеркнуть свою дерзкую индивидуальность с помощью чулок в сеточку, расшитых черепами и скрещенными костями. Можно сочетать готический образ с милыми кружевными носками до щиколотки и туфлями Мэри Джейн на платформе.

Также есть много интересных вариантов чулок с цветочным узором или же с сердечками.

Кардиган в сеточку

Кардиган в сеточку станет идеальным вариантом верха, который поможет выглядеть стильно, эффектно и роскошно. Интересно смотрится ажурный наряд, связанный крючком.

Можно надеть этот наряд поверх платья с цветочным принтом или укороченного топа и мешковатых джинсов. Кардиган в сеточку хорошо сочетается с совершенно любой одеждой. Пара массивных армейских ботинок отлично впишется в создаваемый образ.

Все эти варианты одежды и обуви станут стильным и модным дополнением образа.