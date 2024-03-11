Мнение: Лидерство по экспорту пшеницы, урожайность в Новороссии и рост грибоводства

1. Россия уже 8 лет подряд держит мировое первенство по экспорту пшеницы, и наши позиции продолжают усиливаться (ссылка):



В 2023 г. Россия сохранила лидерство в экспорте пшеницы, установив новый мировой рекорд поставок. Первый раз в новейшей истории Россия вышла на первое место по итогам 2016 г. — и с тех пор никому не его уступает. Более того, есть все предпосылки для сохранения этого лидерства на долгие годы вперёд.

На основании данных отраслевых источников (ФТС России приостановила публикацию данных по внешней торговле), экспорт пшеницы из России в 2023 г. составил от 51 до 55 млн т.

Результаты остальных стран гораздо более скромные. Экспорт Австралии составил 29 млн т, Канады — 26 млн т, США — 18 млн т, Украины — 16 млн т, Франции — 13,5 млн т.

По итогам февраля 2024 г. Россия продлила свою серию помесячного лидерства в экспорте пшеницы до рекордных 19 месяцев (с августа 2022 г.). Предыдущее наше достижение составляло 17 месяцев: с августа 2017 г. по декабрь 2018 г. Более длительные серии имели только США в период до 2007 г. Последние месяцы Россия экспортирует по 3,5-4 млн т пшеницы, тогда как из конкурентов никто не приближался к отметке 3 млн т с июня прошлого года, поэтому текущая серия должна продлиться.

2. Воссоединённые регионы вошли в российскую систему поддержки сельского хозяйства. Результаты не заставили себя долго ждать (ссылка):



В 2023 году в новых регионах получен достойный урожай зерна — 4,9 млн тонн, в том числе пшеницы — 3,9 млн тонн. При этом урожайность зерновых культур выросла в среднем на 27% к уровню 2022 года. Этому, в частности, способствовало увеличение объёмов использования минеральных удобрений, средств защиты растений, а также соблюдение агротехнологических сроков.

Под урожай текущего года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях площадь озимого сева была увеличена на 21% до 1,5 млн га. На сегодняшний день состояние 91% культур оценивается как хорошее и удовлетворительное. В ряде регионов уже стартовала подкормка озимых.

Помимо зерновых, в прошлом году местные производители нарастили объёмы и по многим другим направлениям. В частности, получено 93,2 тыс. тонн растительного масла, 162,2 тыс. тонн муки, 175,4 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 19,7 тыс. тонн колбасной, порядка 94,6 тыс. тонн мясной и 31,4 тыс. тонн молочной продукции. В текущем году также ожидается сохранение положительной динамики.

В этом году на поддержку предприятий АПК новых территорий предусмотрено 4,57 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей должны поступить в региональные бюджеты до конца февраля. Также запущен отдельный механизм льготного кредитования. Кроме того, в 2023 году на условиях льготного лизинга поставлено 567 ед. техники, что более чем в 2 раза превышает показатель 2022 года.

3. Выращиваем мы и грибы (ссылка):

В России в 2023 году производство грибов увеличилось на 13,3 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на Минсельхоз пишет «Интерфакс».

Объем продукции, выращенной грибоводческими хозяйствами вырос до 145,9 тысячи тонн, что стало рекордным показателем для отрасли. В основном в России выращивают шампиньоны и вешенки.

В сообщении министерства отмечается, что «грибоводство в настоящее время является одним из популярных направлений работы российских аграриев». Отрасль развивается за счет мер господдержки, в том числе инвестиционных кредитов. Такие займы позволяют запускать крупные предприятия, за последние годы в стране появилось 85 грибоводческих хозяйств.