 

«Помогли простые советские доносы» – Лукашенко рассказал, как победил секту граждан СССР, не запрещая её

11.03.2024, 19:33, Разное
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что из имиджевых соображений не вводил запрет на деятельность граждан СССР – секты, которая утверждает, что Советский Союз на самом деле ещё существует, а все остальные государственные образования на его территории незаконны.

По словам Лукашенко, в Белоруссии эту организацию «удалось по большей части разрушить изнутри», поскольку в этом помогли «простые советские доносы».

– Мне советовали тут: признай их террористами, экстремистами, как в России сделали, и дело с концом. А я отвечаю: что тогда люди скажут? Что Лукашенко не демократ, диктатор, всё запрещает. Зачем мне такая репутация? Что это за советы? – вспомнил он.

В секту внедрили сотрудника госбезопасности, который должен был собрать компромат на ключевых членов организации. Как оказалось, материалы друг на друга были заблаговременно подготовлены самими «гражданами СССР».

– Он звонит, говорит: мама дорогая, тут каждый первый на всех стучит как немец на соседа. Я, говорит, день как вступил, а на меня уже два доноса накатали – за джинсы и за физиономию довольную, – рассказывает президент. – Мы эти бумажки перекопировали, разобрались с ними, раскрываемость сразу повысили. Кто контрабанду возил, кто тёщу прикопал, у кого ружьё левое в сарае… Всех под суд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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