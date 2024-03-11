Розовый с зеленым, желтый с синим или анималистичными принтами: как эффектно сочетать пастельные тона в весенних образах

В ближайшие несколько месяцев пастельные оттенки будут широко использоваться в одежде и аксессуарах, и весна – идеальное время, чтобы продемонстрировать их. Особенно выделяется небесно-голубой, но есть и другие, такие как мятно-зеленый, лиловый или пудрово-розовый.

Они были продемонстрированы на показах мод, а также гуру моды, которые уже используют их в своих лучших уличных образах. Мы любим их, потому что они придают нам беззаботный и веселый вид и их действительно легко сочетать друг с другом или с нестареющими цветами. Эксперты рассказывают о том, как эффектно сочетать пастельные тона в весенних нарядах.

Серый и розовый

Это нейтральный и базовый цвет, с помощью которого мы можем создавать бесконечное количество стилей, он похож на чистый холст. Если вы хотите добавить этому сдержанному оттенку нотку романтизма, вам следует выбрать пастельные тона. Вы создадите приятный контраст, а также позволите розовой одежде стать главным героем образа.

Офисные наряды, обычно серые, идеально сочетаются с пастельно-розовыми блузками или рубашками, облегающими или свободными. Представленные на фото справа пастельно-розовый топ и мини-юбка в складку помогут создать кокетливый образ.

Анималистичный принт

Анималистичные принты сегодня по-прежнему в моде. Вопреки расхожему мнению, они хорошо сочетаются со многими цветами. Весьма актуально будет их объединить с таким трендом, как пастельные тона. Существует множество вариаций, позволяющих создавать эффектные луки.

Леопардовые брюки замечательно смотрятся с пастельно-розовой курточкой. Также стоит обратить внимание на атласную юбку миди с леопардовым принтом и светло-розовый джемпер. Это идеальные вещи для создания трендовых образов этой весны!

Тотал-лук

Когда на улице становится теплее, самое время надеть блузки, топы и юбки миди, а также струящиеся брюки. Также можно надеть платье с туфлями того же цвета. Кроме того, можно сочетать один и тот же пастельный цвет в разных оттенках.

Модная покупка сезона – атласная юбка миди, которая позволит создать бесконечное количество образов. Сделайте ставку на один цвет и обратите внимание на эти две пастельно-фиолетовые вещи: футболку с аппликацией и вязаный кардиган с пайетками. Вы точно не ошибетесь!

Желтый и синий

Небесно-голубой цвет сейчас в тренде, и с ним можно создать множество комбинаций. Одна из самых привлекательных – с пастельно-желтым, придающим образу живости.

Безмятежность синего цвета сочетается с яркостью желтого и напоминает нам о весеннем солнечном небе. Вы можете выбрать блузки и джинсы, жакеты и джемперы пастельно-желтых оттенков и дополнить их аксессуарами, например туфлями, сумками или кепками.

На фото справа – вязаный пуловер пастельно-желтого цвета с круглым вырезом. Его можно сочетать со светло-голубыми широкими брюками. Это удобный и стильный образ на каждый день.

Фиолетовый и черный

Это сочетание просто замечательное. Нежный оттенок фиолетового создает эффектный контраст с черным, который придает образу изысканность и глубину. Создайте современный и смелый образ как для вечеринки, так и для повседневной жизни. Попробуйте надеть брюки или черную мини-юбку с лиловым жакетом или кардиганом.

А также можете создать полностью черный образ и добавить к нему сиреневые аксессуары, например сумочку или носовой платок. В оксфордской рубашке в сиреневую полоску и удобных прямых брюках, как на правом снимке, вы сможете отправиться куда угодно.

Голубой с синим

Для создания самого утонченного и изысканного образа стилисты рекомендуют сочетать светло-голубой цвет с различными оттенками синего, например с темно-синим. Голубой придает мягкость и свежесть, а синий – глубину и контраст.

Такое сбалансированное сочетание цветов идеально подходит для официальных образов, но его можно использовать и для повседневных выходов, например для прогулок с подругами по городу. Один из примеров элегантных луков – голубой кружевной топ в сочетании с темно-синей атласной юбкой миди.

Розовый и красный

Сочетание пастельно-розового и красного цветов является символом стиля и уверенности, хотя далеко не все решаются использовать его в своих образах. Оба этих цвета сегодня в тренде. Их комбинация создает двойственное восприятие, основанное на контрасте утонченности пастельно-розового и яркости красного, бросая вызов обыденности.

Если вы изобретательны и бесстрашны, поиграйте с этими оттенками, и вы получите уникальный наряд. Попробуйте надеть длинное платье-комбинацию вместе с пастельно-розовыми балетками и такой же кожаной сумочкой. Главное – пропорционально использовать оба цвета в наших нарядах.

Универсальное сочетание – с белым

Одежда пастельных тонов обычно отлично сочетается с белым. Выбирая вещи этого нейтрального цвета, вы создаете яркий и сбалансированный образ. Одно из их неоспоримых достоинств – универсальность, так как они подходят к любому стилю, будь то утонченный или непринужденный. Соединение в наряде пастельных тонов с белым – главный ключ к тому, чтобы выглядеть наилучшим образом.

Попробуйте надеть белое кружевное платье или юбку с жакетом или кардиганом бледно-желтого цвета, чтобы создать культовый лук этой весной. Удачным сочетанием также будет легкое длинное платье на бретелях и светло-зеленый жакет в стиле оверсайз. Чтобы придать наряду остроты, дополните его грубыми ботинками.

Розовый и зеленый

Эти цвета идеально сочетаются, создавая неповторимые, оригинальные образы, потому что дополняют друг друга в цветовой палитре. Оба пастельных оттенка удачно комбинируются и с темными, и со светлыми цветами. Выбирайте, то что вам больше по вкусу. Вы можете выбрать два предмета одежды разных цветов или создать тотал-лук с одним из них, а затем добавить к нему небольшие штрихи другого.

Каким бы ни был окончательный образ, если у вас есть эти два цвета, он будет идеальным. Стилисты предлагают в качестве примера рассмотреть топ из розового тюля с блестками, который можно носить с джинсами днем и с юбкой вечером. Добавьте к нему сумочку пастельно-зеленого цвета, которая также подходит и для праздников, и для будней. Сочетая эти два предмета одежды, вы гарантированно создадите неповторимый аутфит.