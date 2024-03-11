Мнение: Что ценного дала России революция, производительность труда в 1917 и отличие каторги от ГУЛАГа

1. Свидетели Небесного СССР заявляют о некой исключительности советского периода в истории России. По их мнению, достижения СССР были настолько велики, что это оправдывает десятки миллионов жертв катастроф советского времени: революции, гражданской войны, коллективизации, голодовок и так далее. Блогер Историк-алкоголик считает иначе (ссылка):



Дело в том, что большевики приходили к власти под глобальными лозунгами поворота исторического русла, смены эпохальной парадигмы и ускоренного движения в новое, доселе невиданное будущее. Чем и оправдывали любые свои действия.

Теперь же профессиональные оплакиватели Великого Могучего Советского Союза редуцировали итог большевистской власти до вещей невесомых, почти неосязаемых: вкусного мороженного, простоты отношений, спокойствия предопределённости и гордости за красный галстук. То есть до чего-то бытового и мещанского, антагонистичного заявленным целям.

Но если спросить конкретно, в чём историческая ценность этих 73 советских лет, что было сделано такого, чего бы никогда не сделала Россия, движущаяся по старому историческому пути, то перечень будет такой:

А. Уникальная по своей прогрессивности социальная политика, которая вынудила двигаться в заданном большевиками направлении весь мир.

Б. Индустриализация аграрной страны.

В. Победа в самой главной войне в истории человечества.

Г. Космическая программа.

И если брать каждый пункт отдельно, в коротком отрезке его реализации, то создаётся ощущение масштабности и уникальности достижения. Но так как заявка у большевиков была на что-то исторически принципиально новое, то мерить эти достижения нужно именно только длинной исторической линейкой и в совокупности.

Поэтому выходит вот так:

Социальная политика не была ноу-хау большевиков (не буду даже обсуждать качество её исполнения), к этому акцентированно двигался до русской революции и пришел в течение следующих 20-30 лет после весь западный мир. При этом внедрение этих мер в СССР не ускорило, как считается, а именно затормозило данный процесс в США и Европе, так как любые советские практики скорее отпугивали.

С индустриализацией прекрасно справлялась и Российская империя, кроме того, справились вообще все, кто ставил такую задачу. Без надрыва и пафоса.

Если отбросить патриотические сантименты про подвиг советского народа, то никаких уникальных военных технологий СССР миру не явил, войну выиграли за счёт огромных территорий и мобилизационного ресурса, наличие которых не является заслугой большевиков. Более того, хитроплановые многоходовочки Сталина только усугубили положение страны перед войной, в конечном итоге оказались в союзе всё с той же Антантой, которую за 23 года до этого так гордо покинули.

Остаётся только космос. Да, первенство неоспоримо, хотя лунную гонку проиграли американцам. Да, консервативная Российская империя, вряд ли бы отважилась вкладывать такие ресурсы в столь футуристическое мероприятие с неясным исходом.

Но космическая гонка так и осталась вещью в себе, 66 лет спустя после вывода первого спутника земли, освоение орбиты — единственный серьезный прикладной результат всего процесса, всё остальное носит лишь научный характер. А межконтинентальные ракеты под ядерный заряд сделали даже те, у кого никакой космической программы век не было.

Так в чём историческая ценность Советского периода российской истории?

Ради чего были то ли 20, то ли 30 млн человек жертв гражданской войны, нескольких голодных годов, целой серии репрессий, раскулачивания и расказачивания?

Чего бы такого ценного не было в России, если бы не революция и большевики?

2. Блогер polit_ec пишет, что по производительности труда Российская Империя не отставала от западных стран. Точнее, отставала лишь от некоторых из них, но это отставание было небольшим и вполне преодолеваемым (ссылка):

О производительности труда в дореволюционной России имеется современное исследование. По состоянию на 1908 год производительность труда в целом по промышленности составляла 81,9% от Великобритании, была на одном уровне с Францией и значительно выше, чем в Италии. В то же время в новых отраслях, которые особенно быстро развивались с 1890-х годов (например, металлургия юга России), производительность труда не уступала английской, а в некоторых отраслях, таких, например, как нефтехимия, была выше, чем в Англии.

Учитывая, что Россия была мировым рекордсменом по темпам роста не только объема промышленного производства, но и производительности труда, к 1917 году эти соотношения должны были еще значительно улучшиться. То есть оценки, которые ставят ее на один уровень с Англией, вполне реалистичны.

3. Блогер Genby пишет про судьбу Иосифа Генкина, который до революции успел побывать в заключении и в 1922 году издал книгу про «ужасы царских тюрем» (ссылка):

Когда 18 марта 1938 года его арестовали и отправили в Таганскую тюрьму, Генкин был уже литератором на пенсии. 26 мая того же года Особое совещание при НКВД СССР вынесло обвинение: участие «в нелегальной контрреволюционной меньшевистской группировке (принимал активное участие в ее нелегальной деятельности, вел резкую контрреволюционную агитацию против мероприятий партии и советской власти)».

Согласно сфабрикованным показаниям одного из членов Общества политкаторжан, группировка якобы ставила своей задачей «свержение советской власти и установление буржуазно-демократической республики путем вооруженного восстания при поддержке извне», для этого планировалось создать, в том числе, террористическую группу, которая смогла бы «подготовить террористические акты против вождей ВКП(б) и советской власти, организацию диверсионных актов на важных отраслях промышленности».

И тут начинается самое смешное.

26 мая 1938 года Генкин был приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Но он не выдержал в лагере и нескольких месяцев.

Иосиф Генкин был среди тех, кто на первом допросе отказался от ложных обвинений, утверждая, что его никто «в контрреволюционную организацию не вербовал». Но через неделю издевательств он согласился «дать следствию откровенные показания» о своей «контрреволюционной деятельности».

Он также отбывал наказание в Каргопольском лагере НКВД в Архангельской области, где, по имеющимся у НКВД сведениям, и умер от пеллагры 25 июля 1938 года.

Человек отсидевший 10 лет как он писал смертельной каторги, причем плевавшего на тюремные правила “как признавали в отчетах надзиратели, любил «подстрекать других к разным неисполнениям распоряжений тюремного начальства», настроение имел «революционное»”. Собаку съевший, как вести себя на каторге, знатный рецидивист с кучей знакомств, описавший ужасную царскую систему. В советских лагерях и тюрьмах не выдержал и двух месяцев

Ведь одно дело расписывать страшные царские тюрьмы и каторги, в которых люди проводили десятки лет и после этого легко бежали, а другое дело попасть самим в этот придуманный ими мир, где правят такие же как они. Тут уж сразу смерть.