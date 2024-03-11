Рупор кремлевской пропаганды: Про памятник Пригожину

Коротко про памятник Пригожину и дискуссий по этому поводу.

1. Не существует юридических препятствий для установки памятника Пригожину. Его никто не судил, уголовное дело по факту мятежа было закрыто. На момент смерти открытых уголовных дел против него не было. Это надо уяснить любителям сравнивать Пригожина с Власовым и иже с ними, так как в отличие от них, Пригожин юридически чист перед законом. Власова, Краснова, Семенова, Колчака и т.п. – судили и казнили.

2. Вместе с тем, существует политическая оценка военно-политического руководства страны, где действия Пригожина в июне 2023 года квалифицируются как вооруженный мятеж. И это действительно был вооруженный мятеж в военное время. В рамках политической целесообразности мятеж был прекращен в обмен на закрытие уголовного дела против Пригожина (что в стратегическом отношениии было полностью правильным и наименее болезненным для страны решением из набора плохих решений – все остальное было хуже и кровавей). Но политическая оценка никуда не делась. И власти от нее не отказывались – ни Путин, ни министерство обороны.При этом никто особо и не отрицает (кроме отдельных индивидов), большой пользы, которые стране принесла деятельность Пригожина в Африке и на Украине. О ней также следует помнить, ровно как и вооруженном мятеже, раз уже мы оперирует политическими оценками его жизни и деятельности при отсутствии оценок юридических.

3. Так как Пригожин отказавшись на своей медиаимперии и разоружив ЧВК "Вагнер" (в прежнем виде) как политическая фигура обнулился (во всяком случае в России, в Африке свое кино), то воевать с памятью о Пригожине власти не видят особого смысла, поэтому и похороны Пригожина спокойно прошли, да и памятник никто ставить не мешает. Смысла воевать с мертвым Пригожиным ноль (у нас власти с покойниками вообще особо не склонны воевать), его бойцы сейчас вполне успешно действуют в интересах России в Африке, в составе МО РФ, Росгвардии и других структур. Поэтому памятник Пригожину и Уткину среди погибших бойцов ЧВК "Вагнер" логичен и уместен.

4. Здесь мы не рассматриваем версии, что раз трупов Пригожина и Уткина никто не видел и они теоретически могут быть живы, а гибель самолета это какая-то хитрая операция прикрытия. По умолчанию считается, что они мертвы. Ну а как-там было на самом деле – со временем узнаем. Ну а история Пригожина, Уткина и ЧВК "Вагнер" со всеми славными страницами и темным пятном мятежа в любом случае была, есть и будет часть военной истории нашей страны.

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