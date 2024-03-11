Мнение: О большом обломе… Они начинают что-то подозревать?

Эх, сколько радужных надежд жестоко обломано! Сколько иллюзий разбито…

Ещё совсем недавно были грандиозные планы и шампанское по случаю победы уже готовилось к откупорке. Но — облом-с. А далее всё по анекдоту «На четвёртый день индейский вождь Зоркий Глаз обнаружил, что в сарае нет одной стены».

Вот и эти — обнаружили, что…

1,5% мировой экономики очень даже многое могут против 50%.

Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто признал, что военное #производство России превосходит по объемам западное. И что в связи с этим у спонсоров Украины возникают трудности в оказании ей военной поддержки. Об этом он рассказал в интервью газете La Stampa.

«Тема неравенства сил на поле [боя Украины и России] — важный вопрос, который всегда остается пунктом обсуждения. Запад понял, что его военпром по мощностям уступает российскому и нужно время, чтобы изменить тенденцию», — заявил министр. Он подчеркнул, что #Россия направляет огромные средства в развитие военной промышленности, поэтому ей удаётся оставаться более оснащённой, чем #НАТО. По его словам, лишь спустя год страны Запада смогли достичь уровня производства, позволяющего им оказывать помощь Киеву. При этом Гвидо Крозетто указал на то, что западный уровень производства продолжает оставаться ниже российского.

Ну и чтобы два раза не вставать. О финансах.

По данным Минфина в феврале был рекордный за всю историю объём расходов. Повторилась прошлогодняя история с авансированием оборонных трат. Но в 2023 году основные расходы пришлись на январь, сейчас же на февраль.

Однако в 2023 году была очень слабая ситуация с доходами, сейчас она заметно лучше. Правда, ряд этих доходов разовые – доплаты по НДПИ за IV квартал прошлого год и поступления от крабовых аукционов. Но всё равно мы имеем рост доходов в январе-феврале на 59% в годовом выражении. Высокими доходы прогнозируются и в марте-апреле: в эти месяцы в #бюджет поступит НДД за два квартала сразу. «При цене нефти 65-70 долл. за баррель состояние бюджета выглядит удовлетворительным», — констатирует ТГ-канал MMI, связанный с руководством ЦБ РФ.

А в Европе меж тем лихорадочно ищут #деньги на восполнение потраченных военных запасов. И немецкая #экономика опускается в рецессию в отличие от российской. Уж не поэтому ли итальянская сторона всё чаще говорит о том, что настало время дипломатии для урегулирования «украинского кризиса»?

А раньше нельзя было сообразить, тупицы?

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