В ГД не считают дискриминационным закон о налоге в 95 процентов на доход иноагентов

Государственная дума РФ сразу в трёх чтениях единогласно приняла поправки в Налоговый кодекс, согласно которым признанные иностранными агентами граждане будут обязаны отдавать государству 95 процентов всех полученных доходов.

По замыслу парламентариев, это мера позволит не только пополнить бюджет, но и «вразумит стоящих на краю пропасти предателей».

– Редко, но среди иноагентов встречаются востребованные журналисты, писатели, артисты и иные деятели культуры. Россия — это свободная страна и граждане имеют право ознакомиться с творчеством предателей, однако доход таких лиц должен быть минимальным, — рассказала автор инициативы Ирина Яровая.

По расчётам экспертов, уже в 2024 году благодаря нововведениям бюджет получит дополнительно 32 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию сельских домов культуры, библиотек, а также съёмки патриотических фильмов.

—