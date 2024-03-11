 

В ГД не считают дискриминационным закон о налоге в 95 процентов на доход иноагентов

11.03.2024, 17:33, Разное
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Государственная дума РФ сразу в трёх чтениях единогласно приняла поправки в Налоговый кодекс, согласно которым признанные иностранными агентами граждане будут обязаны отдавать государству 95 процентов всех полученных доходов.

По замыслу парламентариев, это мера позволит не только пополнить бюджет, но и «вразумит стоящих на краю пропасти предателей».

– Редко, но среди иноагентов встречаются востребованные журналисты, писатели, артисты и иные деятели культуры. Россия — это свободная страна и граждане имеют право ознакомиться с творчеством предателей, однако доход таких лиц должен быть минимальным, — рассказала автор инициативы Ирина Яровая.

По расчётам экспертов, уже в 2024 году благодаря нововведениям бюджет получит дополнительно 32 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию сельских домов культуры, библиотек, а также съёмки патриотических фильмов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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