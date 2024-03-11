Модные тренды весны: 5 цветов, которые будут полнить, и оттенки, стилизующие фигуру

Когда дело доходит до того, чтобы подчеркнуть или скрыть определенные аспекты фигуры, то очень важное значение имеет правильный выбор цвета одежды. Есть некоторые оттенки, которые стилизуют фигуру и делают ее визуально более стройной, а некоторые полнят. Вот несколько цветов, которые следует добавить в свой гардероб, а также те, от которых стоит отказаться женщинам с пышными формами.

Черный

Это тот цвет, который поможет выглядеть визуально стройнее. Все это по причине того, что он поглощает свет и вызывает эффект стройности. Кроме того, с помощью черного цвета можно сделать создаваемый образ более элегантным.

Темно-синий

Это стильный и элегантный цвет, который хорошо вписывается в совершенно любой образ. Это глубокий и насыщенный тон, который помогает сделать фигуру визуально более стройной. Темно-синий хорошо смотрится с другими холодными оттенками.

Серый

Это элегантный и универсальный цвет, который отлично подходит для стилизации фигуры. Стоит добавить в свой гардероб наряды серых тонов, так как это нейтральный оттенок, который легко комбинируется.

Коричневый

Часто этот цвет недооценивают. Однако коричневый поможет сделать фигуру визуально более стройной. Можно выбирать самые различные оттенки коричневого, чтобы придать образу тепло и стиль, особенно при использовании его в монохромных нарядах.

Темно-зеленый

Это еще один хороший цвет, который поможет сделать фигуру визуально более стройной. Его глубина и прохладный тон помогают сделать образ более привлекательным. Темно-зеленый можно красиво комбинировать с другими оттенками.

Также есть некоторые цвета, которые добавляют фигуре дополнительный объем. Вот несколько таких оттенков.

Белый

Белый цвет отражает свет, создавая эффект большего объема. Именно поэтому стоит избегать его использования на проблемных участках. Также можно создать образ в стиле тотал-лук.

Золотистый

Яркие цвета, такие как золото, визуально добавляют фигуре объема. Стоит использовать этот тон умеренно и стратегически, чтобы избежать добавления ненужных объемов, особенно в проблемных местах.

Желтый (главное фото)

Желтый цвет, особенно насыщенных оттенков, может подчеркнуть изгибы и визуально придать фигуре нежелательный дополнительный объем. Стоит использовать этот тон очень осторожно и сочетать его с более темными цветами. Это поможет сбалансировать образ.

Красный

Это классика, но далеко не всем она подходит. Красный цвет может подчеркивать все изгибы фигуры. Именно поэтому нужно очень осторожно включать этот тон в свой гардероб. Желательно использовать красный точечно и сбалансировать его более темными оттенками.

Оранжевый

Этот цвет способен привлекать к себе внимание. Он достаточно яркий, стильный и эффектный. Однако он может добавить дополнительный объем фигуре.

Стоит использовать оранжевый для выделения определенных деталей и в качестве аксессуаров. Также нужно проявлять особую осторожность с принтами ярких тонов. Стоит использовать их максимально аккуратно, чтобы не привлекать внимания к проблемным участкам фигуры.