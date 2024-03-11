Шатрез, персиковый пух и другие трендовые весенние оттенки, которые стоит добавить в свой гардероб

Каждый год мы с нетерпением ждем возможности обновить наш гардероб и аксессуары в соответствии с модными трендами весны. Хотя некоторые из нас могут предпочитать более темные и сдержанные оттенки осени и зимы, есть что-то особенное в переходе на более яркую и солнечную цветовую палитру весны.

В этом году ведущие модные бренды предлагают множество интересных цветовых решений. Во время Недель моды в Париже, Милане и Нью-Йорке дизайнеры представили широкий спектр модных оттенков, включая яркие и насыщенные цвета, нежные и пастельные тона, а также уникальные текстуры, которые выходят за рамки обычных представлений о весенней моде.

Независимо от того, предпочитаете вы более сдержанный или яркий стиль, вы найдете вдохновение в десяти трендовых оттенках весны, которые представлены ниже.

Оранжевый

Осенью доминировал темно-красный цвет. Если судить по модным показам, то популярность этого оттенка не спадает. Но весной нам не хватает более ярких, более насыщенных тонов, например, оранжевого. Этот цвет привлекает внимание, что делает его идеальным выбором для базовых вещей, таких как блейзеры, жакеты или блузки.

Небесно-голубой

Холодные оттенки металлика входят в число главных трендов этого года. Из всех оттенков этого спектра небесно-синий оказался наиболее популярным на показах мод весна-лето 2024 самых известных итальянских и американских брендов. В нарядах такого цвета ощущается спокойствие, непринужденность. Он приветствуется как в одежде, так и в аксессуарах.

Шартрез

Прошлым летом мы заметили, что знаменитости часто выбирают винтажный шартрез – приглушенный оттенок зеленого цвета. Этот цвет был представлен на подиуме в коллекциях многих брендов, и они усилили его эффект с помощью бахромы, вязаных крючком деталей и вышивки. Максимально используйте этот трендовый оттенок, сочетая его с такими насыщенными цветами, как темно-синий, бордовый или лесной зеленый, которые подчеркнут вещи цвета шартрез.

Персиковый пух (главное фото)

Еще один из актуальных весенних цветов – “персиковый пух”, который выбран институтом Pantone в качестве главного тренда 2024 года. Этот мягкий и успокаивающий оттенок, который одинаково эффектно смотрится и в качестве акцента, и в монохромном образе.

Темный шоколад

Насыщенный шоколадно-коричневый цвет может показаться не самым подходящим для весенней погоды, но стилисты уверены, что вам стоит обратить на него внимание. Наденьте его вместо привычных нейтральных оттенков с джинсовой тканью или смело сочетайте с черным или светло-коричневым цветом.

Чеканное серебро

Даже среди трендовых металлических оттенков этого года чеканное серебро выделяется своей уникальной текстурой. Не все серебро одинаково, и в моде 2024 года акцент делается на блеске. Для весны рекомендуется выбирать четко структурированные изделия, сочетая их с фантазийными вещами.

Зеленый чай с бирюзой

Этот цвет, близкий к ледяному металлику, напоминает зеленый чай. Он холодный, беловатый и с едва заметными оттенками бирюзового и бледно-зеленого, ассоциирующегося с ранней весной. При этом на одних модных показах можно было увидеть изделия, выполненные в очень светлых, разбеленных цветах, на других доминировал более свежие, более насыщенные.

Ультразолотой

Солнечный и эффектный оттенок goldenseal черпает свою силу в большом количестве пигмента. Многие известные дизайнеры включили этот ультранасыщенный оттенок в свои коллекции сезона “Весна-лето 2024”. Экспертам моды нравится, как этот основной цвет влияет на образ, когда он выступает самостоятельно. Но он также эффектен, когда используется в узоре или как акцент в одежде с цветными вставками.

Теплый лавандовый

Лавандовый цвет обычно воспринимается как холодный, но к весне 2024 года он стал более теплым. Этот почти розовый оттенок, который можно увидеть в весенне-летних коллекциях, особенно хорошо подходит для джинсов, придавая им воздушную многомерность. Если вы не являетесь поклонницей прозрачного шелка или шифона, отдайте предпочтение кожаным вещам, в том числе и лакированным, для придания луку тонкого блеска.

Расплавленное золото

В весенне-летних коллекциях также можно было увидеть наряды из материалов, напоминающих жидкое золото. Они особенно привлекательны за счет того, что, переливаясь, постоянно меняются и очаровывают. Чтобы создать эффектный золотистый образ, рекомендуется обратить внимание на юбки макси, платья или длинные жакеты.