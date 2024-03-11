9to5Mac: в iOS 18 появится режим слухового аппарата для AirPods Pro

Издание 9to5Mac сообщает, что с выходом iOS 18 компания Apple предоставит возможность использовать беспроводные наушники AirPods Pro в качестве слухового аппарата. Эту информацию передает новый выпуск информационного бюллетеня Power On, автором которого является известный инсайдер и корреспондент Bloomberg Марк Гурман.

Уже с iOS 12, который был выпущен в 2018 году, AirPods имеют функцию Live Listen. Она позволяет iPhone превратиться в направленный микрофон, транслирующий звук в реальном времени в AirPods. Это полезно для людей с проблемами слуха, так как они могут приблизить iPhone к источнику звука и услышать его лучше через наушники.

В 2021 году в AirPods Pro была добавлена функция Conversation Boost. Она повышает чувствительность микрофонов наушников, чтобы пользователи могли лучше слышать людей перед собой. Некоторые исследования показывают, что Conversation Boost делает AirPods Pro аналогом некоторых медицинских устройств для слабослышащих.

Пока неизвестно, как называться новый режим слухового аппарата в iOS 18 и как он будет функционировать. Однако согласно мнению 9to5Mac, прогнозы Гурмана обычно сбываются, поскольку он уже неоднократно точно предсказывал анонсы Apple.